سیمان در صدر کالاهای صادراتی همدان قرار گرفت

محمد مهدی فرشچی‌ موحد در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان اظهار داشت: در سال گذشته سیمان 29 درصد از صادرات استان همدان را به خود اختصاص داد.

فرشچی موحد با اشاره به وجود 10 قلم کالای صادراتی مهم در استان همدان، افزود: کشمش نیز با سهم صادراتی 31 میلیون و 900 هزار دلار، 23 و نیم درصد از صادرات استان همدان را از آن خود کرده است.

وی گفت: کشمش تولیدی استان همدان در رتبه دوم صادرات این استان قرار دارد.

رئیس سازمان بازرگانی استان همدان میزان صادرات سفال از استان همدان در سال گذشته را 31 میلیون و 900 هزار دلار ذکر کرد و با اشاره به اینکه سفال نیز 23 و نیم درصد از صادرات استان همدان را به خود اختصاص داد، گفت: سفال سومین کالای مهم صادراتی استان همدان بوده است.

فرشچی موحد با بیان اینکه در سال گذشته 135 میلیون و 980 هزار دلار کالا از گمرک همدان صادر شد، گفت: این میزان کالا 567 هزار و 500 تن وزن داشته است.

وی ادامه داد: در این مدت 18 میلیون و 943 هزار دلار کالا به استان همدان وارد شده است.

رئیس سازمان بازرگانی استان همدان با اشاره به اینکه فرش دستباف، چینی‌آلات بهداشتی، شیشه دست ساز، جار و بطر شیشه‌ای، سالامبور گوسفندی، ظروف آلومینیومی و لبنیات نیز در رتبه‌های بعدی کالاهای صادراتی همدان قرار دارند، گفت: این 10 قلم کالا 92 درصد از صادرات استان همدان را به خود اختصاص داده اند.

وی اظهار داشت: در سال گذشته 77 قلم کالا از گمرک استان همدان به 36 کشور جهان از جمله آمریکا، کانادا، انگلستان، آلمان، فرانسه، ایتالیا، هلند، لهستان، رومانی، دانمارک، اوکراین، استرالیا، روسیه و ترکمنستان صادر شد.