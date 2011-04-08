بهره وری لازمه کار در جهاد اقتصادی است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد رئوفی نژاد شامگاه پنجشنبه در جلسه ستاد جهاد اقتصادی سال 90 را سال خدمت صادقانه و پیشرفت و بالندگی مردم استان یاد کرد و افزود: در استان باید یک حرکت جهادی آغاز کنیم و به این باور برسیم که سبک و روند و رویکرد کار باید متفاوت با سال گذشته باشد و کارها شفاف و هدفمند و با برنامه و حرکتی فرهنگی و بهره وری در استان شروع شود.

وی اظهار داشت: باید تمام ابزارها و ظرفیت ها و مجموعه ها را به کار گیریم و به هدف و مقصد اصلی یعنی پیشرفت در همه حوزه ها برسیم و یک باور همگانی در جامعه ایجاد کنیم و آموزش لازم در این مقوله را به مردم بدهیم.

استاندار زنجان مقوله جهاد را جهادی مقدس و خاص عنوان کرد و گفت: همه کارها باید در مسیر و اصل خود طی شود و یک وضعیت متحول کننده در همه حوزه ها با شعار سال جهاد اقتصادی بنیانگذاری شود و عملکرد جهادی بنیه کار باشد

رئوفی نژاد تاکید کرد: توزیع عدالت و ثروت اولین و مهمترین حاصل جهاد اقتصادی است و توزیع ثروت و پویایی اققصاد کشور را بدنبال خواهد داشت و در این راستا باید باورها را عملیاتی کنیم که باورها تمام کننده و تعیین کننده کارهاست.

وی همچنین تعامل بین دستگاه ها را الزامی و واجب دانست و گفت: باید یک حرکت تیمی و جمعی با یک چالش جدی در ستاد جهاد اقتصادی ایجاد شود که در این راستا همدلی تنگاتنگ و روان تر لازم و ضروری است.

استاندار زنجان گفت : مدیران باید با تمام قوا بسیج امکانات را در برنامه خود داشته باشند و تمامی ظرفیتها و پتانسیلها را به کار گیرند.

وی افزود : در هر استانی موانع و مشکلات متفاوت است بنابراین در همه استانها ابزارها و امکانات و بودجه در استانها قرار گرفته تا از توسعه برخوردار شوند و با ید همه آسیبها شناسایی و مسائل داخلی مورد توجه جدی قرار گیرد و به طور منسجم و متحد با سرعت رفع موانع و هماهنگی ها و اعمال سلیقه و روش و سبک مدیریت ها در دستگاهها ی اجرایی را مورد توجه قرار دهیم.

استاندار زنجان فرهنگ سازی و اطلاع رسانی و تفضیل و تحلیل شعار سال "جهاد اقتصادی " از سوی خبرگزاری ها، مطبوعات و صدا و سیما در راستای توجیه مردم و تعامل مردم با دستگاههای اجرایی و آموزش مردم ، سخنرانی ائمه جماعات ، ایجاد فضای سایبری ، و ادارات مردمی را در تحقق این شعار تعامل را بسیار موثر بر شمرد.

رئوفی نژاد بیان کرد: مدیران باید همه برنامه ها و راهکارها را چار چوب اصلی قرار دهند و کارها را عملیاتی تر و کاربردی تر کنندو همانطور که ستاد جهاد اقتصادی در استان برگزار می شود در شهرستانها هم با مدیریت فرمانداران این ستاد فعال و کار خود را شروع کند .