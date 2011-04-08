میزان ابتلا به سرطان مری در گنبد 2.5 برابر نرم جهانی است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، فرید عابدی عصر پنجشنبه در حاشیه برنامه های هفته سلامت شهرستان از کاهش 70 درصدی ابتلا به سرطانهای مری در این شهرستان خبر داد.

وی گفت: اکنون به ازای هر 100 هزار نفر 30 نفر در شهرستان به سرطان مری مبتلاست.



وی اظهار داشت: در سال 57 از هر 100 هزار نفر 100 نفر به بیماری سرطان مری مبتلا بودند که این تعداد در حال حاضر به 30 نفر کاهش یافته است.



رئیس شبکه بهداشت و درمان گنبد، ارتقای شاخص های بهداشتی و سلامت مردم، نوع تغذیه و تغبیر رفتارهای تغذیه ای را موجب کاهش ابتلا به سرطان مری در منطقه دانست.

عابدی یادآورشد: در منطقه گنبد 70 مورد سرطان مری و در گرگان 30 نفر مبتلا به سرطان مری شناسایی شدند.



مقاومت در برابر داروی های آنتی بیوتیکی تهدید جهانی شعار سالجاری هفته سلامت تعیین شده است.

