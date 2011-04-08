  1. استانها
  2. مازندران
۱۹ فروردین ۱۳۹۰، ۱۰:۵۵

صید ماهی استخوانی در مازندران تا 20 فروردین تمدید شد

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرکل شیلات مازندران از تمدید زمان صید ماهی استخوانی تا 20 فروردین ماه 90 خبر داد.

حسن حبیب نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طبق مصوبه کمیته مدیریت صید سازمان شیلات ایران، زمان صید تا 20 فروردین ماه تمدید شد.

وی خاطرنشان کرد: صیادان مازندرانی که تورهای خودرا از بیستم مهرماه در دریای خزر پهن کرده، توانستند از ابتدای فصل صید، چهار هزار و 300 تن انواع ماهیان استخوانی صید و به بازار و مصرف عرضه کنند.

حبیب نژاد افزود: ارزش اقتصادی این صید 25 میلیارد تومان بوده است.

مدیرکل شیلات مازندران بیان کرد: این میزان صید نسبت به مدت مشابه سال قبل، کاهش 20 درصدی داشته و علت کاهش آن به واسطه افت دمای آب دریای خزز، نامناسب بودن شرایط جوی، ثابت نبودن جریانات دریایی و کاهش دو درصدی تعداد دفعات پره کشی در سالجاری بوده است.

حبیب نژاد، تعداد شاغلان این بخش را چهار هزار و 200 نفر صیاد اعلام کرد و گفت: 260 نفر به صورت مستقیم  در فعالیت صیادی نیز مشغول بودند.

مدیرکل شیلات مازندران، ابراز امیدواری کرد که با آرام شدن دریا تا پایان فصل صید در استان،  میزان صید رونق بیشتری یابد.

فصل صید از 20 مهرماه هر سال شروع و تا 15 فروردین سال آینده ادامه دارد که در صورت نیاز بر اساس تصمیمات مدیریت صید تمدید خواهد شد.

