برق شعبه تامین اجتماعی آبدان دیر قطع شد

محمد بحرینی در گفتگو با خبرنگار مهر در دیر افزود: این شعبه یک سالی است که کار خود را شروع کرده تا بیمه شدگان آبدانی مجبور نباشند برای انجامکارهایشان 35 کیلومتر را تا دیر طی کنند اما حالا به خاطر بدهی برق کارمند تامین اجتماعی آبدان نمی‌تواند به بیمه شده ها به خوبی خدمت ارائه کند .

وی افزود: با توافقی که با شورای اسلامی شهر آبدان شده بود یک اتاق از ساختمان قدیم شهرداری که مجمع امور صنفی در آن مستقر است به شعبه تامین اجتماعی اختصاص یافت و قرار شد هزینه برق ساختمان تقسیم شود حالا قبض یک میلیون و 200 هزار تومانی برق که مربوط به بدهی های قبل از استقرار شعبه ما در ساختمان و هزینه های جدید است آمده و مسئولان حاضر نمی‌شوند با مشارکت هم آن را پرداخت کنند.

بحرینی افزود: هم اکنون کارمند ما در دفتر بدون برق پاسخگوی حدود 200 بیمه شده و مستمری بگیر ابدانی است و اطلاعات را برای ثبت به دیر منتقل می کند .