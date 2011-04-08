مشکلات گردشگران در غار علیصدر/ رفع توقیف الواح هخامنشی

به گزارش خبرنگار مهر، پایگاه اینترنتی "کرونیکل" در گزارشی با اشاره به الواح تخت جمشید در ایالات متحده و تلاشهای ناکام چندین آمریکایی برای به حراج گذاشتن این میراث ارزشمند نوشت: موزه تاریخ طبیعی شیکاگو و موسسه شرق شناسی شیکاگو در راستای تلاشهای خود برای حفظ هزاران میراث فرهنگی ایران پیروز شدند و دادگاه استیناف آمریکا رای به حراج نگذاشتن میراث فرهنگی این کشور داد.

این پایگاه اینترنتی در پی صدور حکم رفع توقیف الواح هخامنشی اعلام کرد: برخی از پژوهشگران آمریکایی از حراج گذاشتن الواح گلی دوره هخامنشی به عنوان سیاستی خطرناک در قبال میراث فرهنگی جهان یاد می کنند.

وعده متولیان برای برگشت الواح به ایران

این هفته مسئولان میراث فرهنگی اعلام کردند که به صورت جدی تر پیگیر بازگشت الواح هخامنشی به ایران خواهند شد و در تلاش هستند که نتیجه مطالعات و پژوهش‌های دانشگاه شیکاگو در خصوص الواح هخامنشی را نیز به دست آورند. این وعده می تواند نتیجه بخش تلاشها و امید به بازگشت الواح هخامنشی باشد.

اما در برابر این اظهارات این پرسش مطرح است که آیا امکان بررسی و انجام پژوهشهای باستانشناسی در مورد این الواح فراهم می شود و در معرض بازدید عمومی قرار می گیرند و یا مانند بسیاری از الواح و یا اشیای تاریخی در انبارهای موزه ملی خاک می خورند؟ آیا تیم تحقیقاتی قوی برای پژوهش روی این الواح در نظر گرفته می شود و یا به اعتقاد مسئولان میراث فرهنگی، ایران کارشناس مجرب در این حوزه ندارد و یاید از کارشناسان خارجی کمک گرفت؟

گردشگران قندیلهای غار علیصدر را با خود می برند!

در این هفته موضوع تاثیر حضور انبوه گردشگران در غار علیصدر به عنوان بهترین نمونه ژئو توریسم در ایران خبر ساز بود.

بابک مغازه ای، یک فعال میراث فرهنگی با بیان اینکه حجم انبوه گردشگران در مناطق گردشگری و تاریخی موجب تخریب محیط زیست و آثار تاریخی و فرهنگی می شود گفت: برخی از گردشگران وقتی وارد غار می شوند از فضای زیبای غار لذت می برند و می خواهند که لذت این سفر را با خوردن و آشامیدن خوراکی های مختلف کامل کنند. به همین دلیل خواسته یا ناخواسته پسماند زباله های خود را درون آب غار می ریزند آن هم دور از چشم راهنما. چون یک راهنمای گردشگری چند قایق را برای رفتن به درون غار هدایت می کند و نمی تواند تمام مدت مراقب اعمال و رفتار همه گردشگران باشد.

مغازه ای بیان کرد: برخی افراد که راحت می توانند به قندیل های زیبا و رسوبی غار علیصدر دسترسی پیدا کنند از غفلت راهنمایان گردشگری استفاده کرده، تکه ای از قندیل را که به راحتی شکننده هستند کنده و با خود به خانه می برند تا از آن به عنوان یادگاری استفاده کنند هر چند که این مشکل در سالهای گذشته به صورت گسترده تر بود ولی امروزه تا حدودی کنترل شده است اما آیا این افراد نمی دانند که رفتارشان باعث می شود تا این زخم برای همیشه بر پیکر غار باقی بماند؟

در همین حال روابط عمومی مجتمع توریستی غار علیصدر در نامه ای خطاب به خبرنگار مهر نوشت که دوربین مداربسته و تابلوی هشدار دهنده در چندین نقطه داخل غار، سالن انتظار و مجتمع سیاحتی جهت نظارت و کنترل خدمات و تردد مسافران نصب شده است. همچنین بیش از 150 هزار نفر جهت خدمت‌رسانی به مسافران عزیز در قالب قایقران، از نگهبان و راهنما در داخل غار جهت کنترل و نظارت بر اکولوژی غاز و هدایت مسافران در طول نیمه اول سال استخدام‌،‌ آموزش و استقرار یافته اند.

همچنین چندین تابلو هشدار دهنده عدم انتقال مواد غذایی به داخل غار در مجتمع سیاحتی نصب شده است که اکثر مسافران فهیم مراقبت لازم را به عمل می‌آوردند، زباله مواد خوراکی تعداد انگشت شمار مسافری که داخل آب غار ریخته می‌شود توسط پرسنل نظافتچی غار به صورت روزانه جمع‌آوری و به خارج از غار منتقل می شود.

کاخ موزه سبز سعدآباد تعطیل است

کاخ موزه سبز سعدآباد به منظور انجام عملیات مرمت و بازسازی بنای ساختمان کاخ سبز از چهاردهم فروردین به مدت دو ماه تعطیل است.

بخشهایی از داخل و خارج ساختمان کاخ سبز مورد مرمت و استحکام بخشی قرار می گیرد. همچنین پله های ورودی و کفپوش های داخل ساختمان نیز مرمت و دیوارهای بیرونی ساختمان تقویت و استحکام بخشی می شوند.

پیش از این مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران و سعدآباد همزمان با روز طبیعت در تاریخ 13 فروردین تعطیل بود.

آمار نفر سفرهای نوروز تحلیل شود

با پایان یافتن مسافرتهای نوروزی حسن یوسفی، کارشناس گردشگری گفت: متولیان گردشگری در کشور بگویند که ارائه آمار نفر سفر نوروزی چه فایده ای به حال صنعت گردشگری ایران دارد.

وی افزود: یکی از دلایل ارائه آمار مسافرتها در کشورهای دیگر بررسی صنعت گردشگری در مناطقی است که بیشترین تعداد گردشگر را دارد اما متولیان گردشگری در ایران آمار مسافرتها را هر سال بیشتر از سال گذشته عنوان می کنند تا نشانگر عملکردشان در حوزه فرهنگ سفر باشد.

یوسفی گفت: این سئوال همیشه بدون جواب است که چرا آمار نفر سفرها زیاد می شود؟