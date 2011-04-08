9 نفر ایرانی به جرم قاچاق مواد مخدر دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبر آسیا ، رشید ابراهیم گفت تحقیقات انجام شده نشان می دهد افراد دستگیر شده متعلق به یک باند بزرگ قاچاق مواد مخدر هستند و علاوه بر فعالیت در مالزی به ژاپن، استرالیا، نیوزیلند و اندونزی نیز مواد مخدر صادر می کردند.

ابراهیم ادامه داد پلیس 7 میلیون رینگت برابر با 3/3 میلیون دلار پول نقد نیز از این افراد ضبط کرده که این تنها درآمد ناشی از فروش ماه گذشته این گروه بوده است.

وی درآمد حاصل از فروش 70 کیلوگرم متامفتامین ضبط شده را در حدود 17 میلیون رینگت دانست.

بر اساس این گزارش تعداد اتباع ایرانی دستگیر شده به جرم قاچاق مواد مخدر در مالزی از 16 نفر در سال2009 به یکصد و سی و هشت نفر در سال 2010 رسیده است.