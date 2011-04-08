بخشش 6 قاتل زیر سایه آیین "خون صلح"

به گزارش خبرنگار مهر، در سومین سفر استانی رئیس جمهور به استان کرمانشاه مرتضی بختیاری وزیر دادگستری همراه با رئیس دادگستری استان و مسئولان استانی ستاد دیه در مراسمی با عنوان "خون صلح" شرکت کردند.

در مراسم خون صلح که پیشینه 800 ساله در استانهای لرستان و کرمانشاه دارد دو خانواده (طایفه) مقتول و قاتل شرکت دارند که طی آداب و رسومی خاص خانواده مقتول، قاتل را برای رضای خدا می بخشد. البته قبل از اجرای این مراسم خیرین و ریش سفیدان با خانواده مقتول در دهها جلسه گفتگو کرده و رضایت آنها را برای اجرا نشدن حکم قصاص و بخشودگی قاتل جلب کنند.

پس از رضایت خانواده مقتول هر دو طایفه (قاتل و مقتول) در مکانی وسیع و زیر سقف آسمان در کنار هم می نشینند. در این مراسم از سوی خانواده مقتول الم و کتل برپا می شود و تمامی البسه و وسایل شخصی مقتول بر روی یک اسب به نمایش گذاشته می شود.

در آغاز مراسم قاتل که کفن بر تن کرده است همراه با یک چاقو و یک جلد کلام الله مجید به خدمت خانواده مقتول رفته و می گوید: برای رضای خداوند متعال این قرآن، این کفن و این هم چاقو یا با این چاقو مرا قصاص کن و یا بر این قرآن مرا ببخش و خانواده مقتول پس از بخشیدن قاتل دستان قاتل را باز کرده و قاتل دست و پای ولی دم را می بوسد.

پس از اجرای مراسم هر دو طایفه در کنار هم بر سر یک سفره نشسته و نهار را با هم میل می کنند.

عباس عربی سرپرست مجتمع شورای حل اختلاف شهید مطهری استان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه رسم و رسوم خون صلح دهها سال فراموش شده بود گفت: پس از ایجاد شعبه 126 ویژه قتل عمد در شورای حل اختلاف کرمانشاه زنده کردن این رسم در دستور کار قرار گرفت و اولین مراسم رسمی با حضور غلامحسین الهام وزیر دادگستری دولت نهم در نخستین سفر استانی رئیس جمهور به این استان با هدف بخشودگی هشت قاتل انجام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، روز پنجشنبه در حاشیه سفر استانی وزیر دادگستری به استان کرمانشاه در سالن ورزشی امام خمینی(ره) مراسم خون صلح برای بخشودگی 6 قاتل برگزار شد.

ناصر قاسمی به جرم قتل با اسلحه در سن 15 سالگی و محکومیت 11 سال زندان، کیانوش سلیمی به جرم قتل با اسلحه، فرشاد شورچه به جرم قتل با چاقو، وحید جلیلیان به جرم قتل با اسلحه، روح الله قدمی به جرم قتل با اسلحه و خانم شیمین زمنی به جرم قتل با چاقو که هر یک بیش از چهار سال زندانی بودند برای بخشودگی در مراسم خون صلح همراه با طایفه خود و مردم کرمانشاه حضور داشتند.

یک سمت از سالن زنان طایفه مقتول همراه با الم و کتل و تصاویر و لباسهای شخصی مقتولین حضور داشتند و در سمت دیگر سالن طوایف منتسب به مقتول همراه با سایر طوایف بودند و طایفه قاتل همراه با قاتلین در اتاق مجاور سالن منتظر اذن ورود از سوی مسئول برگزاری مراسم بودند چون حضور هر دو طایفه قاتل و مقتول در ابتدای مراسم صحیح نیست.

هر چند که بر اساس آداب و رسوم باید این مراسم در فضای باز برگزار شود ولی این مراسم با حضور وزیر دادگستری در سالن ورزشی امام خمینی (ره) برگزار شد. مرتضی بختیاری خطاب به هر دو طایفه و مردم حاضر گفت: من اولین بار است که در این مراسم باشکوه شرکت می کنم و حقیقتاً تحت تأثیر احساسات پاک و روحیه جوانمردانه اقوام و قبایل کرمانشاه قرار گرفتم و از این استان که نمونه کامل دلیری و فداکاری است انتظار این چنین عفو و گذشتی نیز به دور از تصور نیست.

وزیر دادگستری افزود: نمود کامل توصیه ها و آموزههای دینی در خصوص عفو و گذشت را امروز در استان کرمانشاه شاهد هستیم که البته این مراسم و همچنین آمار ارایه شده که نشان می دهد 25 درصد از پرونده ها منجر به صلح و سازش شده است موید این مدعاست.

وزیر دادگستری با خطاب قرار دادن بزرگان و ریش سفیدان حاضر تصریح کرد: بزرگان و ریش سفیدان و همه عزیزانی که مورد احترام مردم هستند باید تلاش کنند که این روحیه صلح و سازش را بیش از پیش در بین مردم ترویج دهند و همه بدانند ما اعضاء یک جامعه ایم و اگر عضوی از این جامعه بدرد آید همه باید با او احساس همدردی کنند.

پس از اظهارات وزیر دادگستری تمامی مسئولان دادگستری استان همراه با وزیر به میان دو طایفه آمده و همراه با موسیقی محلی مراسم آغاز شد و خانواده قاتل همراه با خود متهم یک به یک با مراسم ویژه ای همراه با قرآن و چاقو به خدمت ولی دم رسیده و در حضور وزیر دادگستری مراسم را اجرا کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، در چند سال گذشته بیش از 60 قاتل به واسطه مراسم خون صلح بخشیده شدند. بنا به گفته های ریش سفیدان قبائل در گفتگو با مهر تا کنون حکم قصاص در میان قبایل اجرا نشده است.

-------------------------------

گزارش از سید هادی کسایی زاده