دولت اوباما به بن بست خورد / احتمال توقف فعالیتهای دولت

به گزارش خبرگزاری مهر، واشنگتن پست در گزارشی نوشت : دیدار نیمه شب گذشته اعضای کنگره آمریکا متشکل از نمایندگان احزاب دموکرات و جمهوریخواه و "باراک اوباما" رئیس جمهوری این کشور برای حل بن بست موجود بر سر بودجه فدرال سال 2011 با شکست روبرو شد که این موضوع سبب توقف فعالیتهای دولت برای اولین بار پس از 15 سال می شود.

به نوشته واشنگتن پست، "جان بوهنر" رئیس جمهوریخواه مجلس نمایندگان آمریکا و سناتور "هری رید" رهبر اکثریت دموکرات سنا در بیانیه ای مشترک با اشاره به پیشرفتهای حاصله در جریان مذاکرات بر سر تصویب بودجه سال 2011 در عین حال اعلام کردند که هنوز به توافقی در این زمینه دست نیافته اند.

اوباما نیز اعلام کرد: به دلیل آنکه احتمال توقف فعالیتهای دولت وجود دارد، باید به توافقنامه ای در این زمینه در اوایل امروز جمعه دست یابیم.

رید نیز تاکید کرد: از اینکه تاکنون به توافقی دست نیافته ایم، ناامید شده ام، اما خرسندم که هنوز تلاشهایی برای دستیابی به این توافق صورت می گیرد.

وی در ادامه هشدار داد توقف فعالیتهای دولت به اقتصاد آمریکا لطمه می زند و سبب کاهش رشد تولید داخلی می شود و اگرچه دستیابی به این توافق آسان نیست، اما این امکان وجود دارد.

به نوشته این روزنامه آمریکایی، دولت اوباما پس از مذاکره با اعضای کنگره آمریکا رسما درخواست جمهوریخواهان را در خصوص یک راه حل موقت در زمینه بودجه سال 2011 که با مخالفت دموکراتها روبرو شد، رد کرد.

بوهنر نیز با اشاره به ادامه مذاکرات تاکید کرد کاخ سفید و اعضای کنگره باید به راه حلی موقت برای جلوگیری از تعطیلی فعالیتهای دولت تا هفته آینده دست یابند، اما دموکراتها بر این باورند که این اقدامات نیازمند کاهش 12 میلیارد دلاری هزینه ها است.

در حقیقت جموریخواهان درصدد کاهش 60 میلیارد دلاری بودجه فدرال سال 2011 هستند که تا آخر سال مالی جاری هزینه های دولت آمریکا را تامین می کند، اما دموکراتها معتقدند بودجه باید 33 میلیارد دلار کاهش یابد.