گفتگوی تلفنی صالحی با وزیر خارجه فرانسه درباره بحرین، ساحل عاج و لیبی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه کشورمان عصر روز پنجشنبه با آلن ژوپه وزیر خارجه فرانسه طی یک تماس تلفنی گفتگو کرد.

در این مذاکره ، طرفین ضمن مرور روابط دو جانبه راههای گسترش همکاریها را بررسی کردند .

همچنین وزرای خارجه دوکشور در رابطه با موضوعات وتحولات بین المللی از جمله لیبی ، ساحل عاج و بحرین به رایزنی وتبادل نظر پرداختند.

وزیر امور خارجه ایران پیشتر برای رایزنی پیرامون وضعیت بحرین با وزرای خارجه قطر، ترکیه و دبیرکل اتحادیه عرب ، دبیرکل سازمان ملل، وزیر خارجه سوریه و عراق و معاون نخست وزیر کویت، وزیر خارجه عمان، و ... گفتگو کرده بود.

