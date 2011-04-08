عبدالله گل: اندونزی و ترکیه نمونه هایی درخشان از دموکراسی اسلامی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه جاکارتاگلوب چاپ اندونزی، رئیس جمهوری ترکیه در مراسم اعطای دکترای افتخاری علوم سیاسی به وی در دانشگاه اندونزی افزود: دموکراسی اسلامی نه تنها یک گزینه بلکه یک روش مطلوب و کارآمد است.

وی اظهار داشت: دو کشور مسلمان اندونزی و ترکیه به عنوان کشورهایی میانه رو، همزمان با بروز نا آرامی ها در خاورمیانه و لیبی نقش منحصر به فردی در اصلاح و تغییر ایفا می کنند.

گل تاکید کرد: کشورهایی که روابط عمیقی با اعراب دارند به جای دخالت در امور این کشورها باید در هدایت آنها به سوی دموکراسی تلاش کنند.

وی در عین حال از کشورهای غربی خواست به جای ارائه کمک به منظور حفظ منافع اقتصادی در مناطق نفت خیز خاورمیانه از اصلاحات در این منطقه حمایتهای واقعی داشته باشند.

رئیس دانشگاه اندونزی نیز در این مراسم از تلاشهای رئیس جمهوری ترکیه در حمایت و حفاظت از آزادی بیان در این کشور قدردانی کرد.

رئیس جمهوری ترکیه که روز دوشنبه برای انجام سفر رسمی چهار روزه به منظور افزایش سطح روابط دو کشور وارد اندونزی شد روز پنجشنبه این کشور را ترک کرد.