محمدرضا عباسیان دبیر کل ستاد مبارزه با محصولات غیرمجاز سمعی و بصری درباره جمع‌آوری نسخه‌های قاچاق فیلم "اخراجی ها3" از بازار به خبرنگار مهر گفت: اگر اخباری مبنی بر جمع‌آوری کامل نسخه‌های قاچاق این فیلم منتشر شده است باید بگویم، این مطلب کاملا ساده‌انگارانه است؛ زیرا امکان جمع‌آوری کامل سی‌دی‌های قاچاق یک فیلم در کل کشور وجود ندارد.

وی افزود: در کشورهای دیگر همچون آمریکا نیز چنین شرایطی وجود دارد. با اینکه در این کشور قانون کپی رایت از قدیم وجود دارد و در اول همه فیلم‌ها علامت هشدار FBI را درج می‌کنند، اما همانطور که می‌دانید فیلم‌ها از روی پرده سینماها قاچاق می‌شود، روی سایت‌ها قرار می‌گیرد و در بازار سیاه موجود است.

عباسیان با اشاره به کپی غیرمجاز فیلم "اخراجی‌ها 3" گفت: این پدیده بعد از مدت‌ها اتفاق افتاده است. به نوعی این فیلم از طریق پرده یکی از سینماها از طرف مغرضین کپی شده است. جالب است افردی که ادعای روشنفکری می‌کنند آثار سینمایی را قاچاق و حتی از این موضوع حمایت می‌کنند. در مورد این فیلم باید گفت که نسخه قاچاق با کیفیت پایین صدا عرضه شده که تقریبا گفتار فیلم قابل شنیدن نیست.

وی ادامه داد: سالن سینمایی که این فیلم از روی آن کپی شده است، مورد شناسایی قرار گرفته و هم اکنون مسعود ده نمکی روال حقوقی و قانونی آن را باید طی کند. پس از شکایت حقوقی، نیروی انتظامی پیگیریهای لازم را انجام خواهد داد.

عباسیان با اشاره به همکاری‌های ستاد مبارزه با محصولات غیرمجاز سمعی و بصری با موضوع قاچاق فیلم "اخراجی‌ها 3"، گفت: این ستاد از همان روزهای ابتدایی با همکاری نیروهای امنیتی آنچه در تمام توان خود داشت را به کار برد. اما می‌توانیم ادعا کنیم هنوز کپی قاچاق این فیلم در تهران وارد نشده است زیرا ما به طورکامل روزانه این موضوع را پیگیری می‌کنیم.

وی در ادامه عنوان کرد: کپی قاچاق این فیلم از یک سینما در تهران انجام شده در ابتدا برای دانلود بر روی سایتی قرار گرفته است. ظاهراً افرادی که این کار را انجام داده اند اغراض اقتصادی نداشته‌اند و فقط اصرار بر ورود غیرقانونی این فیلم به بازار داشتند و افراد دیگری در شهرستان‌ها این فیلم را دانلود کردند. اما خوشبختانه تاکنون نسخه قاچاق به‌طور فراگیر وارد تهران نشده است. در حد امکان نیز در شهرستانها این موضوع در حال پیگیری است.

عباسیان ادامه داد: در تهران بازار قاچاق آثار کنترل شده است اما در شهرستان‌ها به علت مشکلات مختلف از جمله همکاری کمتر از سوی نیروی انتظامی، کپی قاچاق فیلم‌های ویدئویی وجود دارد. طی جلسه‌ای که روز گذشته معاون اجرایی و معاون بازرسی و عملیات ستاد با سردار اشتری فرمانده پلیس امنیت کشور داشتند، ایشان برای پیگیری این موضوع خصوصا قاچاق فیلم "اخراجی ها3" قول همکاریهای لازم را دادند.

وی افزود: طی صحبت‌هایی که با پخش‌کننده این فیلم داشته‌ایم، عنوان کردند چون نسخه‌ای که وارد بازار شده است کیفیت مطلوبی ندارد تا امروز آسیب جدی به فروش فیلم نزده است و حتی با وجود این موضوع بیشتر از پیش‌بینی‌ها فروخته است.

دبیر کل ستاد مبارزه با محصولات غیرمجاز سمعی و بصری درباره شایعه قاچاق فیلم "جدایی نادر از سیمین" گفت: تا کنون هیچ سند و مدرکی در اینباره وجود نداشته و این موضوع کاملا شایعه است. در تمامی سینماهایی که مجهز به دوربین مدار بسته هستند روزانه تعدادی از افراد سودجو و یا حتی علاقمند به فیلم در حال فیلمبرداری با موبایل دستگیر شده و برخورد لازم با ایشان صورت می‌گیرد. این اتفاق بیشتر برای فیلم "اخراجی‌ها 3" می‌افتد.

وی درباره بحث هولوگرام برای نصب روی محصولات سمعی و بصری افزود: تمامی موسسه‌های ویدئو رسانه هولوگرام را خریداری کرده و هم اکنون ملزم به استفاده از آن بر روی آثار هستند.

عباسیان درباره پخش آثار سینمایی در شبکه نمایش خانگی به صورت دی وی دی گفت: با دستور جلسه‌ای که آقای رجبی فروتن اعلام کردند و با همکاری موسسات ویدئو رسانه آثار باید به صورت دی وی دی وارد بازار شوند. و تعدادی از آثار DVD به صورت بسته همراه با پشت صحنه و حتی گفتگو با عوامل وارد بازار شده است که قیمت بالاتری دارند. این آثار در تهران و شهرهای بزرگ با استقبال روبرو شدند. اما در شهرهای کوچک اینگونه نیست.