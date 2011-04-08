5 دلیل برای تماشای "جدایی نادر از سیمین"

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی "جدایی نادر از سیمین" به کارگردانی اصغر فرهادی با اتفاق آرا بهترین فیلم جشنواره بیست و نهم فجر بود. فرهادی در روند فیلمسازی مسیری رو به رشد داشته از "رقص در غبار" به "شهر زیبا" رسیده و پس از "چهارشنبه سوری"، "درباره الی" را ساخته، "جدایی نادر از سیمین" کامل‌کننده این مسیر رو به رشد است.

* موفقیت‌های "جدایی نادر از سیمین" در جشنواره فیلم فجر

فیلم سینمایی "جدایی نادر از سیمین" در جشنواره فیلم فجر مورد توجه هیئت داوران قرار گرفت، پیشتر منتقدان، اهالی مطبوعات و مردم فیلم را پسندیده بودند، در موقعیتی رویایی فیلم با استقبالی گسترده همراه شد و روایت اجتماعی فرهادی از طبقه متوسط با قشرهای مختلف ارتباط برقرار کرد.

در مراسم اختتامیه جشنواره بیست و نهم فیلم فجر، شهاب حسینی برای بازی در این فیلم دیپلم افتخار را کسب کرد و اصغر فرهادی سیمرغ بلورین بهترین فیلمنامه و فیلم را به دست آورد، او در برلین بود و در آن سوی مرزها موفقیت‌هایی تازه را می‌چشید. محمد کلاری هم سیمرغ بلورین بهترین فیلمبرداری را به دست آورد.

فیلم می‌توانست به نظر بسیاری از منتقدان، سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی و بازیگر مرد را برای پیمان معادی همراه بیاورد، دیده شدن فیلم در جشنواره فجر فضای تبلیغاتی مثبتی برای "جدایی نادر از سیمین" به وجود آمد.

* تحسین فیلم در جشنواره برلین

فیلم سینمایی "جدایی نادر از سیمین" در نمایش خارجی‌اش هم موفق بود، گروهی باور نداشتند این فیلم بتواند موفقیت "درباره الی" را تکرار کند، اما فیلمی که فیلمنامه‌اش در آسیا پاسیفیک دیده شده و جایزه گرفته بود، مخاطبان خارجی را هم شگفت‌زده کرد، اصغر فرهادی در کنار به دست آوردن خرس طلای بهترین فیلم توانست با فیلمش بازیگران سینمای ایران را هم به افتخاری تازه برساند.

گروه بازیگران زن و مرد فیلم خرس نقره‌ای برلین را به ایران آوردند، فیلم فرهادی با وجودی که به شدت به زندگی ایرانی و شرایط امروز جامعه نزدیک است اما توانست منتقدان خارجی را هم تحت تاثیر قرار بدهد، مجموعه‌ای از نقدهای مثبت درباره فیلم در نشریات و سایت‌های خارجی نوشته شده است.

سینمای ایران که مدتی است چهره شاخصی در عرصه‌های بین‌المللی نداشته با فرهادی دوباره به قله‌های موفقیت نزدیک شده است، فرهادی نماینده تازه سینمای اجتماعی ایران و همه قابلیت‌های آن در جهان است.

*گروه بازیگران

از زمانی که اصغر فرهادی مشغول ساخت فیلم تازه‌اش در سکوت خبری بود، آنهایی که بازی‌های خوب بازیگران فیلم‌های قبلی این کارگردان را فراموش نکرده بودند، می‌دانستند که فرهادی این بار هم مجموعه‌ای از بازی‌های به یادماندنی را مقابل دیدگان مخاطب قرار می‌دهد.

پیمان معادی، شهاب حسینی و لیلا حاتمی عالی هستند، ساره بیات استعدادش را در فرصتی که داشته به نمایش گذاشته و سارینا فرهادی حضوری قابل قبول در اولین نقش‌آفرینی‌اش در سینما دارد. فرهادی با شیوه‌های خود می‌داند که چطور از بازیگران استفاده کند تا بیشترین تاثیر را در مخاطب داشته باشند.

سیمای رنج کشیده ساره بیات و تصویر تلخ شهاب حسینی فراموش نشدنی است، تصویر مردی که در مخمصه وجدان و منفعت شخصی گرفتار شده را می‌توان در چهره پیمان معادی دید و لیلا حاتمی چقدر خوب رنج و اندوه زنی را به نمایش گذاشته که راهی برای خروج از بحران زندگی شخصی‌اش ندارد.

* حمایت رسانه‌ها و منتقدان

فیلم‌های فرهادی به خصوص "چهارشنبه سوری" و "درباره الی" توسط منتقدان دیده و تحسین شدند، "جدایی نادر از سیمین" هم در فضایی مثبت از سوی سایت‌ها و نشریات و ماهنامه‌ها حمایت شد، از زمان جشنواره فیلم فجر تا امروز منتقدان و روزنامه‌نگاران در کنار مخاطبان جدی سینما حامیان اصلی فیلم فرهادی بوده‌اند.

معرفی فیلم به دانشجویان و طبقه متوسط به بالای جامعه که اهل مطالعه نشریات و رسانه‌ها هستند از طریق ماهنامه‌ها و سایت‌ها اتفاق افتاده و همان طور که پیش‌بینی می‌شد پس از تعطیلات نوروزی فروش روزانه "جدایی نادر از سیمین" افزایش پیدا کرده است.

*موفقیت سینمای متفاوت در جذب مخاطب

در ادوار مختلف تاریخی سینماگران متعددی باعث پیوند سینمای متفاوت با مردم شده‌اند، مسعود کیمیایی و داریوش مهرجویی مهمترین این چهره‌ها از نسل اول سینماگران هستند که فیلم‌هایشان در دهه 50 مردمی را که با فیلمفارسی میانه‌ای نداشتند به فیلم دیدن و سینما رفتن ترغیب کرد.

ابراهیم حاتمی‌کیا و کمال تبریزی در دهه 70 این توانایی را داشتند که با فیلم‌هایشان اقشار تحصیل کرده را به سینماها دعوت کنند، نام آنها هنوز هم می‌تواند برای جذب مخاطب مهم باشد، حتی اگر از دوران اوجشان فاصله داشته باشند، اصغر فرهادی سینماگری است که با "چهارشنبه سوری" توانست این اتفاق را رقم بزند.