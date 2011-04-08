به گزارش خبرنگار مهر، علی باقری در برنامه شب گذشته "دیروز، امروز، فردا" که از شبکه سوم سیما پخش شد، ضمن اعلام خبر فوق به هوشمندی ایران در مذاکره با 1+5 گفت‌: ایران به لحاظ شکلی و محتوایی با گروه 1+5 به صورت هوشمندانه مذاکرات را ترسیم کرد و موجب عقب نشینی آنها از تعلیق به فریز و بعد گفتگو برای همکاری شد.

وی افزود: این پیشرفت ایران در مذاکرات در شرایطی رخ داد که آنها انواع فشارها و تحریم ها را بر علیه ایران به کار بسته بودند.

باقری درعین حال به مفاد بسته پیشنهادی ایران برای مذاکره با 1+5 اشاره کرد و گفت: آن چیزی که ایران در بسته پیشنهادی خود به غرب ارایه کرده بود با توجه به تحولات منطقه به نیاز امروز غرب تبدیل شده است.

وی در بخش دیگری از سخنانش در رابطه با تحولات منطقه و بیداری اسلامی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا گفت: این تحولات نشانگر پیروزی ایران در جنگ نرم با غرب بود.

معاون سیاست خارجی دبیر شورای عالی امنیت ملی در ادامه فقدان رهبری در نهضت‌های اخیر منطقه را عاملی تضعیف کننده برای این حرکت‌ها عنوان کرد و در عین حال گفت: ولی به دلیل مردمی بودن این حرکت‌ها پیش رونده هستند.

وی در بخش دیگری از سخنانش آمریکا را در تحولات اخیر منطقه سردرگم عنوان کرد و گفت: مواضع آنها نشان می‌دهد که دچار غافلگیری شده و امروز پس از تسری این بیداری اسلامی به کشورهای مختلف شاهد تلاش آمریکا برای ایجاد انحراف در این حرکت‌ها هستیم.

وی بحرین را نمونه‌ای از تلاش‌های غرب برای ایجاد تغییری در حرکت مردم این کشور عنوان کرد و گفت: آنها با طرح شعارهای فرقه‌ای و شیعه و سنی کردن این نهضت به دنبال انحراف در حرکت مردم هستند.

باقری همچنین تصریح کرد: آمریکا حتی برای حفظ بحرین حاضر به پرداخت هزینه‌های سنگین برای اعتبار و ادعاهای مردم سالارانه خود است.

وی در رابطه با بیانیه اخیر شورای همکاری خلیج فارس و مواضع عربستان در زمینه تحولات منطقه، گفت:‌ روند تحولات نشان می‌دهد که دیگر جایی برای صهیونیست‌ها و متحدان آمریکا در منطقه باقی نمانده است.

معاون سیاست خارجی دبیر شورای عالی امنیت ملی در پایان در پاسخ به سئوالی در رابطه با زمان و مکان دور آینده مذاکرات با 1+5 نیز گفت: گفتگو ها همچنان ادامه دارد ولی هنوز توافقی در رابطه با زمان و مکان دور آینده مذاکرات با 1+5 حاصل نشده است.

به گزارش مهر، کنفرانس نخست خلع سلاح اوایل سال 89 در تهران برگزار شده بود.