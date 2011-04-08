به گزارش خبرنگار مهر، دانشجویانی که از آموزش رایگان استفاده می‌کنند مکلف هستند برابر مدتی که از تحصیل رایگان استفاده کرده‌اند در ایران خدمت کنند و در صورت استنکاف از انجام تمام یا قسمتی از این خدمت باید هزینه تحصیلات رایگان را تمام یا به تناسب مدتی که خدمت نکرده‌اند به دولت بپردازند.

البته چنانچه ظرف 6 ماه پس از فراغت از تحصیل امکان اشتغال برای فارغ‌ التحصیلان بهره‌ مند از تحصیلات رایگان فراهم نباشد و وزارت کار و امور اجتماعی نیز عدم کاریابی را اعلام کند تعهد خدمت اینگونه فارغ التحصیلان لغو شده اعلام می‌شود.

آنچه در این گزارش آمد به نوعی گردش کار لغو تعهد خدمت فارغ التحصیلان دولتی است که در تبانی نانوشته میان فارغ‌ التحصیلان و موسسات کاریابی تشدید هم می‌شود. تبانی نانوشته از اینجا کلید می‌خورد که یک فارغ التحصیل دانشگاهی به جای آنکه بر اساس آئین نامه ابلاغ شده از سوی معاون دانشجویی وزیر علوم اقدام به پرداخت هزینه لغو تعهد خدمت آموزش رایگان کند و یا به تعداد سالهایی که از آموزش رایگان برخوردار بوده است در ایران خدمت کند، به یک موسسه کاریابی مراجعه می کند و به آنها می گوید:

"آیا راهی وجود دارد که من درخواست شغل کنم و شما مخصوصا گواهی کنید که شغلی برایم پیدا نشده و آن گواهی به وزارت کار و امور اجتماعی تحویل شود و تعهد خدمتی‌ام لغو و دانشنامه‌ام آزاد شود؟!"

خبرنگار مهر نه در پوشش خبرنگار بلکه به عنوان "یک شهروند که فارغ التحصیل دانشگاه است و به خاطر تعهد خدمتی که دارد نمی‌تواند دانشنامه و مدرک تحصیلی‌اش را آزاد کند" با چند موسسه کاریابی تماس حاصل کرد و درخواست فوق را با آنها در میان گذاشت. موسسات کاریابی مختلف در برابر این درخواست پاسخ‌های متفاوتی می‌دهند. اولین موسسه کاریابی چنین پاسخ داد: "برای این کار باید به وزارت کار مراجعه کنید. از عهده این موسسه کاری ساخته نیست."

خانمی که اپراتور تلفن موسسه کاریابی "م" واقع در محدوده میدان هفتم تیر است پاسخ داد: "ابتدا باید در یک موسسه کاریابی ثبت نام کنید، یکسال هم از پایان تحصیلتان گذشته باشد. بعد از گذشت 6 ماه از زمان ثبت نام در کاریابی به اداره کار نامه می‌دهیم و در آن گواهی می‌کنیم که برای فردی به مشخصات شما کار پیدا نشده است. اداره کار نیز ظرف یکی دو روز یک نامه به دانشگاه ارسال می‌کند و پس از آن دیگر مشکلی برای لغو تعهد خدمت و دریافت دانشنامه وجود ندارد."

وی در پاسخ به اینکه هزینه‌ای که این موسسه کاریابی برای انجام "لغو تعهد خدمت فارغ التحصیلان بهره مند از آموزش رایگان" دریافت می‌کند چقدر است، گفت: "هزینه ثبت نام سه هزار تومان است، بقیه مبلغ را هم وقتی حضوری آمدید توافق می‌کنیم."!

پسر جوانی که اپراتور تلفن موسسه کاریابی "ج" واقع در خیابان آزادی است نیز پس از مکثی در پاسخ به این درخواست گفت: "فقط با سه هزار تومان در موسسه کاریابی ما ثبت نام کنید. پس از 6 ماه به وزارت کار اعلام می‌کنیم که برایتان کار پیدا نشده، وزارت کار هم بر اساس نامه ما، نامه می‌نویسد و گواهی می‌کند که برایتان کار پیدا نشده تا دانشگاه بداند تعهد خدمتی‌تان لغو شده است."

وی در پاسخ به اینکه نامه وزارت کار ظرف چه مدت آماده می‌شود، گفت: "یک روزه."

این شخص در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا راهی برای کوتاه شدن بازه زمانی "6 ماهه" وجود ندارد، گفت: "خیر. به هیچ قیمتی یک روز هم کمتر نمی‌شود."

به گزارش مهر، لغو شدن تعهد خدمتی با پرداخت سه هزار تومان و بر اساس تبانی با یک موسسه کاریابی مبنی بر اینکه "بگوید برای یک فارغ التحصیل دانشگاهی کار پیدا نشده است" می تواند خلاف آئین نامه ای عمل کند که محمود ملاباشی معاون دانشجویی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در آخرین ماه سال 89 برای محاسبه هزینه های آموزش رایگان از سال تحصیلی 1389 ابلاغ کرد.

( X : سال اول ورود ، Y : سال دوم، Z : سال سوم، T : سال چهارم، F : سال پنجم در صورت ماندگاری)

هزینه آموزش رایگان = ... X + Y + Z + T + F + F 1 + F 2

معاون دانشجویی وزیر علوم در این ابلاغیه متذکر شده است: "هزینه‌های اعلام شده در هر سال تحصیلی با توجه به هزینه‌های جاری سرانه تعیین شده توسط دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات محاسبه می‌شود و این هزینه‌ها هر سال توسط اداره کل امور دانشجویان داخل وزارت علوم به دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی ابلاغ می‌شود."

هزینه و شهریه تحصیلی دانشجویان ورودی سال 1389

دوره تحصیلی / گروه تحصیلی کاردانی کارشناسی کارشناسی ارشد ناپیوسته کارشناسی ارشد پیوسته یا دکتری حرفه ای دکتری تخصصی هر نیمسال هر واحد درسی هر نیمسال هر واحد درسی هر نیمسال هر واحد درسی هر نیمسال هر واحد درسی هر نیمسال هر واحد درسی فنی و مهندسی 7/662/000 638/500 8/980/000 748/350 18/456/000 2/307/000 - - 26/462/000 4/410/000 علوم پایه 7/453/000 621/080 8/120/000 677/000 16/661/000 2/082/625 - - 22/597/000 3/766/170 کشاورزی 7/662/000 638/500 9/294/000 774/500 18/456/000 2/307/000 - - 26/462/000 4/410/000 هنر 7/606/000 633/850 10/607/000 883/917 18/456/000 2/307/000 - - 26/462/000 4/410/000 دامپزشکی 7/662/000 638/500 9/294/000 774/500 18/456/000 2/307/000 15/098/000 1/258/166 26/462/000 4/410/000 علوم انسانی 6/675/000 556/250 6/997/000 583/080 15/740/000 1/967/500 - - 22/597/000 3/766/170

به گزارش مهر، بر اساس آئین نامه ابلاغی معاون دانشجویی وزیر علوم، یک فارغ التحصیل گروه فنی و مهندسی که ورودی سال 1389 است اگر درس خود را در موعد مقرر 8 نیمسال به پایان رساند باید چندین میلیون تومان بپردازد تا تعهد خدمتی‌اش لغو شود.

این درحالیست که برخی فرصت طلبان در موسسات کاریابی با 3 هزار تومان و یا با مبالغ بیشتر قوانین مسلم کشور مبنی بر اینکه "فارغ التحصیل بهره مند از آموزش رایگان باید به اندازه طول بهره مندی از تحصیل رایگان در ایران خدمت کنند" را نادیده می‌گیرند. حال باید دید این هرج و مرج از کجا سرچشمه می‌گیرد و نهادهای نظارتی بر موسسات کاریابی چگونه بر آنها نظارت می کنند.

خبرگزاری مهر بر اساس رسالت حرفه ای خود آماده درج پاسخ های هر نهاد رسمی و ذینفع در این زمینه است.

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گزارش: نیما شایان