دهها شهید و زخمی در غزه/ اشغالگران 100 زن را در کرانه باختری ربودند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، در حملات جدید اشغالگران قدس به مناطق مختلف نوار غزه، دست کم چهار فلسطینی شهید و دهها نفر دیگر زخمی شدند؛ ارتش رژیم صهیونیستی مناطق مختلف نوار غزه از جمله منازل مردم را هدف حملات سنگین خود قرار داد.



گردانهای مقامت فلسطین هم در پاسخ به جنایات صهیونیستها، چندین موشک و گلوله خمپاره به مناطق صهیونیست نشین شلیک کردند که آمریکا در موضعی دوگانه و بدون محکوم کردن تجاوزات مستمر رژیم صهیونیستی، اقدامات دفاعی مبارزان فلسطینی را محکوم کرد.



گردانهای عزالدین قسام شاخه نظامی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین(حماس)مسئولیت حمله موشکی به شهرک صهیونیست نشین کفار سعد در شرق غزه را به عهده گرفت که در این حمله تلافی جویانه، چند صهیونیست زخمی شدند.



در این میان، نظامیان رژیم اشغالگر قدس با یورش به روستای عوارتا در کرانه باختری اشغالی، بیش از 100 زن فلسطینی را در چارچوب ادعای نخ نما شده خود درباره یافتن عاملان کشته شدن چند صهیونیست در ماه گذشته بازداشت کردند.



