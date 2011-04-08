تصویب 254 طرح برای توسعه و آبادانی استان کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، محمد رضا رحیمی اعتبارات تخصیص یافته در این دور از سفر هیئت دولت به استان کرمانشاه را با مجموع دو سفر قبلی برابر دانست و تاکید کرد که از این پس شخصا سفرهای متعددی برای پیگیری و به نتیجه رسیدن این مصوبات به استان کرمانشاه خواهد داشت.

رحیمی ابراز امیدواری کرد با توجه به اینکه سفر دور سوم دولت به استان کرمانشاه در اولین ماه سال انجام شده و نیز با توجه به اینکه دستگاه های اجرایی از نظر بودجه و امکانات در وضعیت مطلوبی قرار دارند، دستاوردهای ملموس و سریعی برای استان داشته باشد.

معاون اول رئیس جمهور بیان کرد: در جلسه پنجشنبه شب هیئت دولت بر روی آن دسته از مصوبات دورهای قبلی سفر که به دلایلی متوقف مانده اند، مروری داشتیم و آنها را برای مراحل اجرا تقویت کردیم.

معاون اول رئیس جمهور برخی از مصوبات مهم جلسه پنجشنبه شب هیئت دولت را به قرار زیر اعلام کرد:

حوزه فرهنگی:

رحیمی با تشریح مصوبات این حوزه گفت: در کارگروه فرهنگ و هنر که عصر روز پنج شنبه به ریاست احمدی نژاد برگزار شد، در مجموع دو هزار و 150 میلیارد ریال برای پنج سال به استان کرمانشاه اختصاص داده شد به طوری که بودجه فرهنگی استان که هر ساله 320 میلیارد ریال بود، از این پس 100 میلیارد ریال افزوده می شود که به طرز سنواتی به بودجه استان تزریق خواهد شد.

* مبلغ 220 میلیارد ریال برای تقویت پوشش شبکه های صدا و سیما در نقاط مختلف استان و نیز اجرای شبکه فیبر نوری اختصاص داده شده که بر این اساس در آینده سرعت آن به 100 برابر افزایش خواهد یافت.

* تامین بخشی از سود تا سقف 500 میلیارد ریال برای اجرای طرح های گردشگری استان.

* تکمیل ورزشگاه 15 هزار نفری کرمانشاه تا پایان سال 90.

* احداث سالن شش هزار نفری دهکده المپیک تا پایان سال 92.

بخش صنعت و کشاورزی:

*افزایش سطح اراضی آبی استان از 200 هزار هکتار کنونی به 500 هزار هکتار با تامین آب و اعطای 50 درصد هزینه های آبیاری در برنامه پنجم توسعه.

* اعطای 50 درصد از هزینه های اجرای سیستمهای نوین آبیاری از سوی دولت به شرطی که کشاورزان خود اقدام به این کار کرده و به نسبت میزان جذبی که خواهند داشت.

* اختصاص 900 میلیارد ریال برای اجرای شبکه های آبیاری و زهکشی استان.

* اختصاص 400 میلیارد ریال برای احداث مجتمع های آبرسانی روستایی استان تا پایان سال 92.

* اجرای طرح مطالعاتی به منظور تعیین استان کرمانشاه به قطب کشاورزی منطقه غرب ایران.

* مطالعه و گازرسانی به شهرهای فاقد شبکه گاز شهری استان تا پایان سال 90 و نیز ارتقای گازرسانی به روستاهای استان تا پایان سال 92 به حد میانگین کشوری.

سرمایه گذاری و اشتغال:

* اختصاص چهار هزار و 540 میلیارد ریال تسهیلات بانکی برای راه اندازی شهرکهای صنعتی و نیز ارایه تسهیلات به صادرکنندگان استان.

* اختصاص مبلغ دو هزار میلیارد ریال برای اجرا و تکمیل طرحهای تولیدی به منظور ایجاد 50 هزار فرصت شغلی در استان.

* تصویب سهمیه 120 هزار فرصت شغلی برای استان کرمانشاه در سالهای 90 و 91 که در کنار آن 20 هزار میلیارد ریال تسهیلات به بخش صنعت برای تکمیل پروژه ها و طرحهای این بخش اعطا می شود تا از این راهکار 50 هزار فرصت شغلی ایجاد شود. (بر اساس گفته معاون اول رئیس جمهوری، وزیر صنایع و معادن این تعهد را پذیرفته است).

* اختصاص مبلغ چهار هزار و 350 میلیارد ریال تسهیلات بانکی برای ایجاد تعاونی ها در استان.

* تصویب تشکیل کار گروه ویژه ساماندهی بازارچه های مرزی و تجارت پیله وری متشکل از شش وزیر کابینه دولت دهم که مقرر است ظرف سه هفته در جلساتی مشترک در این خصوص تصمیمات لازم را اتخاذ نمایند.

* اختصاص مبلغ 600 میلیارد ریال برای تامین یارانه سوخت در استان کرمانشاه.

* اختصاص مبلغ 500 میلیارد ریال برای احداث کارخانه خودروسازی برای تولید خودروی ون (قرار است این کارخانه روز جمعه با حضور ابراهیم عزیزی از معاونین رییس جمهور کلنگ زنی شود).

* تامین اعتبار مبلغ 560 میلیارد ریال برای فعالیتهای خدماتی محرومین تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی استان.

* تامین منابع مالی ارزی از محل صندوق توسعه ملی برای تسریع در ساخت پالایشگاه 150 هزار بشکه ای آناهیتای کرمانشاه.

* تامین مبلغ 80 میلیون یورو برای تسریع در ساخت کارخانه ذوب آهن کرمانشاه.

* اختصاص مبلغ چهار هزار میلیارد ریال برای آسفالت راههای روستایی بیش از 50 خانوار استان تا پایان سال 90.

* اختصاص مبلغ یک هزار و 700 میلیارد ریال برای تکمیل بخش ملایر - کرمانشاه راه آهن غرب و تامین منابع مالی مربوط به بخش دیگر آن از محل فاینانس (معاون اول رییس جمهور این امیدواری را داد که با اعتباری که برای پروژه راه آهن غرب در نظر گرفته شده است، اتمام این پروژه را تا پایان شهریور ماه سال 91 جشن بگیریم).

* اختصاص مبلغ 370 میلیارد ریال برای توسعه فرودگاه کرمانشاه و نیز صدور مجوز برقراری پروازها از این فرودگاه به شهرهای کشور عراق.

* اختصاص مبلغ 400 میلیارد ریال برای اجرای طرحهای هادی در روستاهای استان کرمانشاه.

* اختصاص مبلغ 475 میلیارد ریال برای اجرای طرحهای مخابراتی، پست و دولت الکترونیک در استان.

بخش آموزش:

* اختصاص مبلغ 285 میلیارد ریال برای توسعه مراکز علمی، تحقیقاتی و دانشگاهی استان و نیز احداث 81 باب سالن و 150 باب کتابخانه در استان کرمانشاه.

* تصویب اعزام زوار عتبات عالیات توسط شرکتهای زیارتی.

* مصوب شد تا اتاق بازرگانی و خانه صنعت و معدن استان کرمانشاه حجم بالایی از صادرات غیرنفتی را برعهده گیرند به طوریکه مبادلات بازرگانی بین کرمانشاه و استانهای همجوار عراق تا سقف 10 میلیارد دلار افزایش یابد.

معاون اول رئیس جمهور در پایان مراتب تشکر و امتنان رییس جمهور از مردم کرمانشاه به خاطر استقبال گرم و پرشور خود در دیدار روز پنجشنبه را ابراز داشت.

رحیمی همچنین از میزبانی و تمهیدات مناسب نماینده ولی فقیه در استان و استاندار کرمانشاه و نیز پوشش خبری مناسب این سفر از سوی خبرنگاران کرمانشاهی قدردانی کرد.