نخستین آزمایشگاه گیاه پزشکی و خاکشناسی مازندران افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در آمل، محبوبه علیزاده صبح جمعه در حاشیه افتتاح این آزمایشگاه در جمع خبرنگاران افزود: آزمایشگاه گیاه پزشکی و خاکشناسی در فضایی به مساحت 100 متر مربع با سه اتاق تحقیقاتی در طبقه فوقانی سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری آمل ایجاد شد.

وی افزود: برای خرید تجهیزات این آزمایشگاه که در راستای علمی و تخصصی کردن حوزه فضای سبز شهری آمل بوده، حدود 300 میلیون ریال از محل اعتبارهای این سازمان هزینه شده است.

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری آمل تصریح کرد: آماده سازی نمونه خاک در اندازه دو میلی متر، تعیین بافت خاک، تعیین درصد رطوبت خاک، تعیین نقطه پژمردگی گیاه، تعیین وزن مخصوص ظاهری و حقیقی، تعیین درصد تخلخل خاک، اندازه گیری اسیدیته گل اشباع، اندازه گیری هدایت الکتریکی خاک، تعیین درصد اشباع خاک و تعیین ماده آلی خاک از اهداف افتتاح آزمایشگاه خاک شناسی در آمل است.

علیزاده اضافه کرد: بخش گیاه پزشکی این آزمایشگاه با حضور کارشناسان سازمان، آزمایش های لازم بر روی برخی بیماری های رایج در بخش فضای سبز شهری شامل قارچ، باکتری، ویروس، ویروئید و انواع آفات گیاهی انجام و راههای دفع آفات های احتمالی را بررسی خواهند کرد.

وی با بیان اینکه شدت آفات زدگی برروی برخی گونه از گیاهان حوزه شهری به قدری است که در صورت عدم کنترل، خسارت آنها اقتصادی و غیر قابل جبران است، اضافه کرد: یکی از اهداف مهم سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری آمل، ایجاد آزمایشگاه تشخیص دقیق ترعوامل بیماری زا گیاهان شهری و راههای دفع آفات بوده است.

مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری آمل با بیان اینکه ایجاد آزمایشگاه گیاه پزشکی و خاک شناسی، در شهرداری های مازندران کمتر توجه شده بود، ادامه داد: برای رساندن انسان ها به آرامش و هزینه بسیار زیاد به ثمر رساندن گیاهان، محافظت از آنها در برابر خسارات آفات و بیماری ها در حوزه فضای سبز شهرهای استان ضروری است.

علیزاده یادآور شد: در فرهنگ غنی و پر بار ایرانیان درخت نمادی از بهشت و گسترش آن بر عرصه زمین، نمودی از لطف خداوندی است.

شهر آمل بیش از230 هزار نفرجمعیت دارد.