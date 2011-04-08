جذب هزار عضو هیئت علمی در سال 90/ تدوین مدل شهریه دانشگاهها

حجت الاسلام علیرضا سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، در ارتباط با تشریح برنامه های سال 90 وزارت علوم تحقیقات و فناوری که روز گذشته توسط وزیر علوم در جلسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی اعلام شد، گفت: در گزارش برنامه های سال 90، هرم اعضای هیئت علمی اصلاح و هزار نفر از اعضای هیئت علمی در دانشگاههای وزارت علوم جذب می شوند.

وی همچنین به توسعه تحصیلات کمی و کیفی در مقطع دکتری نیز اشاره کرد که وزیر علوم در سال جاری برنامه های خود را تشریح کرد.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی به توزیع کمی و کیفی دوره های آموزشی و میان رشته ای که توسط کامران دانشجو به آن اشاره شد، پرداخت و بیان کرد: توجه به رشته های میان رشته ای در کشور مورد غفلت قرار گرفته است اما وزیر علوم در این راستا به زودی اقداماتی را انجام می دهد.

سلیمی یکی دیگر از برنامه های وزارت علوم درسال 90 را تهیه سند تحول آموزش علمی براساس آموزشهای اسلامی و انسانی دانست و ادامه داد: درسال جاری شاهد تهیه و تدوین سند آموزش عالی خواهیم بود.

به گفته این نماینده مجلس شورای اسلامی بازنگری برنامه های درسی در راستای کاربردی کردن علوم و فنون توسط وزیر علوم ارائه و راهکارهای آن بیان شد.

وی گفت: وزیر علوم از تهیه حداقل 50 کتاب در حوزه علوم انسانی خبر داد همچنین قرار است 50 سرفصل جدید که متناسب با پیشرفت های علمی روز در مقطع کارشناسی ارشد است، تعریف شود.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در خصوص برنامه های وزارت علوم در ارتباط با دانشکده های فنی و حرفه ای بیان کرد: برنامه های جامعی نیز قرار است برای دانشکده های فنی و حرفه ای در بخش های آموزشی، علمی کاربردی و مهارتی اجرا شود.

سلیمی همچنین به مدل تعیین شهریه برای موسسات غیردولتی نیز اشاره کرد و گفت: طبق گفته های وزیر علوم این مدل هم اکنون در وزارتخانه در حال بررسی است و بر اساس شاخص هایی از جمله نوع دانشگاه، رتبه دانشگاه و اعتبار هیئت علمی تعریف می شود.