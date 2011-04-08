حمایت آشکار آمریکا از جنایات صهیونیستها و بی اعتنایی به کشتار مردم فلسطین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، مارک تونر سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا که حمایتهای آشکار این کشور از جنایات رژیم صهیونیستی دیگر برای جهانیان عادی شده است، در حالی اقدام تلافی جویانه مبارزان فلسطینی در حمله موشکی به مناطق صهیونیست نشین را محکوم کرد که به راحتی شهادت چهار فلسطینی بیگناه در حملات هوایی رژیم اشغالگر قدس و همچنین حملات توپخانه ای گسترده به مناطق مختلف نوار غزه در طول روز پنجشنبه را نادیده گرفت.

این مقام آمریکایی بر ضرورت جلوگیری از ورود هر گونه سلاح و مهمات به نوار غزه با هدف خلع سلاح مردم بی دفاع این منطقه در برابر تجاوزات مستمر رژیم اشغالگر قدس تاکید کرد.



بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم اشغالگر قدس که سرگرم دیداراز آلمان است، به ارتش دستور داد همچنان به حملات خود به نوار غزه ادامه دهد.



در تازه ترین جنایت رژیم صهیونیستی در نوار غزه، چهار فلسطینی شهید و دهها نفر دیگر زخمی شدند، اشغالگران قدس همچنین 100 زن بی دفاع فلسطینی را در کرانه باختری ربودند.