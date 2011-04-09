به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه ملکی درباره تدوین این کتاب گفت: از آنجاکه به سازهای ایرانی علاقه‌مندم و با ساز سه تار هم قرین هستم و همچنین به دلیل تاثیرپذیری کودکان از موسیقی، تصمیم گرفتم مطالعاتی را درباره سازهای ایرانی برای این گروه سنی داشته باشم.

وی ادامه داد: بعد از مطالعه کتاب "از متد ارف تا چارگاه" نوشته مهدی آذرسینا که در حوزه آموزش موسیقی برای کودکان است و برقراری ارتباط با مرکز موسیقی حوزه هنری و انتشارات سوره مهر کار تدوین این کتاب را شروع کردم.

ملکی همچنین در تشریح کتاب "رفاقت با سازهای ایرانی" بیان کرد: در این کتاب سعی شده، با زبان کودکانه معرفی بیش از بیست ساز به همراه یک لوح فشرده، شامل صدای سازها ارائه شود.

این نویسنده که دارای مدرک کارشناسی ارشد انیمیشن سازی هست در ارتباط با جذب کودکان به موسیقی و سازهای ایرانی اظهار داشت که سعی کرده برای علاقه مندی خردسالان در لوح فشرده‌ای که ضمیمه کتاب است، بازیهای کودکانه و تمرین‌های موسیقایی نیز گنجانده شود.

وی در پایان با بیان اینکه مرکز موسیقی حوزه برای تدوین این کتاب، مساعدت و کمک زیادی کرد، از الهه طاهریان برای تصویرسازی کتاب و محمود حسینی برای طراحی مناسب آن تشکر کرد.

کتاب "رفاقت با سازهای ایرانی" تولید مرکز موسیقی حوزه هنری در92 صفحه، قطع وزیری کوتاه در شمارگان 2هزارو 500 صفحه توسط سوره مهر در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ارائه می شود.

