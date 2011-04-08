جهاد اقتصادی نیازمند همت مضاعف/ دریای تعطیلات غریق نجات می خواهد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، ایران به استناد آمار موجود از جمله کشورهای پر تعطیلات جهان است. این روزها با وقوع حوادث طبیعی همچون سیل و زلزله و گاه با وقوع وقایع غیرطبیعی نظیر آلودگی هوا که ناشی از بخار حاصل از سوخت خودروها و نیز عملکرد نامناسب سیستم های گرمایشی و سرمایشی است به سرعت افزایش می یابد.

این نکته را باید به این مهم اضافه کرد که قریب به 12روز از تعطیلات رسمی سال جاری در روزهای پنج شنبه، شنبه و یکشنبه واقع شده که با توجه به سابقه کشور در این زمینه این روال موجب تعطیلی عملی بسیاری از دستگاه های دولتی و غیردولتی در ایام بین تعطیلات و مختل شدن عملکرد آنان در روزهای قبل از تعطیلی می شود.

پاس کاری ارباب رجوع در سال جهاد اقتصادی ممنوع!

سردرگمی مراجعه کنندگان و به تاخیر افتادن بروکراسی پیچیده ادارات که در ایام عادی سال نیز موجبات اعتراض و گله مندی بسیاری از ارباب رجوعان را فراهم می آورد از جمله عوارض سوء تعطیلات فراوان در دستگاه اداری کشور است.

همچنین افزایش این تعطیلات در سال تحصیلی می تواند مشکلات عدیده ای را برای محصلان و دانشجویان فراهم کند که از این جمله ایجاد فاصله طولانی بین کلاس های درس و به تبع آن افت تحصیلی دانش آموزان می باشد که در این زمینه باید تدبیری اندیشیده شود.

با این همه بخش اعظم مشکلات در سیستم اداری صورت خواهد گرفت که با وجود قریب به سه ماه تعطیلی رسمی در طول سال این موضوع مهم باید مورد عنایت ویژه مسئولان و صاحب نظران امر قرار گیرد.

جهاد اقتصادی را همت مضاعف به ارمغان می آورد

رهبر معظم انقلاب سال گذشته را سال همت مضاعف و کار مضاعف نام گذاری کرد و بسیاری از دستگاه ها با الگو قرار دادن این نام گاه در حد تنها یک شعار و گاه به صورت عملی اقدام به اجرای این شیوه در محل خدمت خود کردند.

این در حالی است که سال جدید با نگاه ویژه رهبری به تحولات اقتصادی پیش رو، سال جهاد اقتصادی نام گرفت که به عنوان سرآغازی بر شکوفایی و رونق اقتصاد کشور تلقی می شود.

این نام گذاری مدبرانه در شرایطی صورت پذیرفته که ممکن است کم کاری برخی ادارات به بهانه عدم رویکرد اقتصادی حوزه فعالیت آنان، به معضلی برای پیشرفت و توسعه کشور تبدیل شود.

این نگرانی از این روست که احتمال می رود عمده نگاه مسئولان در بخش های مختلف معطوف حوزه هایی شود که بازده افتصادی داشته و عملکرد اصلی آنان در نظام پولی و مالی تاثیرگذار است.

با توجه به اینکه رویکرد حال حاضر دولت رویکردی فرهنگی است و سفرهای استانی ریاست جمهوری با نگاهی ویژه به این حوزه صورت می گیرد، پیشرفت کشور نیازمند همکاری و انسجام بیش از پیش مسئولان در تمامی بخش ها و تنظیم فعالیت های هر دستگاه در قالب مجموعه فعالیت های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی است.

در این میان وجود 75 روز تعطیلی که 20 درصد کل ایام سال را شامل می شود در کنار کاهش ساعات اداری در تهران می تواند تا حدود زیادی بر روند شکوفایی اقتصاد موثر واقع شود.

بنابراین اصل مهم در چنین برهه ای که تحولات اقتصادی و بحران های سیاسی در جهان را با خود به همراه دارد فراموش نکردن این نکته حیاتی است که نام گذاری سال جدبد به هیچ روی به معنای اتمام روند و الگوی سال های پیشین نیست، به نحوی که اصلاح الگوی مصرف، به کار گیری همت مضاعف در کنار کار مضاعف و جهاد اقتصادی همواره باید محور فعالیت ها و الگوی عملی تمامی دست اندرکاران دولتی و بخش های تاثیرگذار اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی قرار گیرد.

مدیران غریق نجات کارمندان مغروق در دریای تعطیلات شوند

نظر به این دیدگاه دستگاه های دولتی موظفند در کنار کاربردی ساختن الگوی همت مضاعف، فعالیت خود را دو چندان نموده، با حرکتی جهادگونه شکوفایی اقتصادی را برای کشور به ارمغان آورند.

بر این اساس مدیران موظفند با تشویق و تقدیر از کارمندان نمونه و رسیدگی به شیوه فعالیت آنان کارمندان به خواب رفته و مغروق در دریای تعطیلات سال جاری را نجات داده و آنان را به ساحل امن همت مضاعف و کار مضاعف باز گردانند تا از این طریق اجازه ندهند افزایش تعطیلات مانع از عملکرد مناسب حوزه فعالیت آنان شود به نحوی که سیر طولانی و دشوار بروکراسی ادارای موجب آواره شدن شهروندان در راهروهای ادارات گردد.

این امر علاوه بر اینکه به اقتصاد کشور ضربه ای مهلک وارد خواهد آورد مخل اصل مبنا و اساسی اداراه کشوری اسلامی جهت تکریم ارباب رجوع و احترام به حقوق شهروندی و انسانی است که امید است با رعایت آن در تمامی ایام و بخصوص در سالی مزین به نامی چنین ارزشمند، بالندگی اقتصادی را در تمامی بخش ها برای رسیدن به افق 1404 به همراه آورده شود.