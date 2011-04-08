غلامرضا آزادی تهیه‌کننده این فیلم سینمایی به خبرنگار مهر گفت: مشغول تهیه کارهای تبلیغاتی این فیلم هستند، امیرشیبان آنونس را ساخته و فیلمیران آن را پخش می‌کند، فیلم اکران دوم بهار روی پرده می‌رود و پس از آن با رایزنی‌هایی که انجام شده در چند کشور اروپایی اکران می‌شود.

وی ادامه داد: "پرستوهای عاشق" یک فیلم درباره جوان‌ها و روابط عاطفی آنها است، در آن دیالوگ زشت یا شوخی نامناسب نمی‌بینید، فیلم برای خانواده‌ها و جوان‌ها ساخته شده و تصویری از جامعه ایرانی و آداب و رسوم ما ایرانی‌ها است، شهر اصفهان با همه زیبایی‌هایش در این فیلم به تصویر کشیده شده است.

آزادی افزود: خانم بهزاد در دهه 60 و 70 فیلم‌هایی مناسب و جذاب برای بچه‌ها و خانواده‌ها می‌ساخت و "پرستوهای عاشق" تجربه‌ای تازه برای جوان‌ها و خانواده‌ها است، فیلمی که مفهوم عشق پاک و صادقانه را برای آنها به تصویر می‌کشد، امیدوارم فیلم در جذب مخاطب موفق باشد.

در فیلم سینمایی "پرستوهای عاشق" به کارگردانی فریال بهزاد نیوشا ضیغمی، یوسف تیموری، علی صادقی، حامد کمیلی و آنا نعمتی بازی کردند.

"شور زندگی"، "روزی که خواستگار آمد"، "مرد نامرئی"، "دره شاپرک‌ها" و " کاکلی" فیلم‌هایی هستند که فریال بهزاد کارگردانی کرده است.