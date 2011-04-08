سفیر ایران در لبنان پیگیری وضعیت 4دیپلمات ربوده شده را خواستار شد

به گزارش خبرگزاری مهر،جرج کومنینوس نماینده صلیب سرخ جهانی در لبنان با غضنفر رکن‌آبادی سفیر جمهوری اسلامی ایران در محل سفارت جمهوری اسلامی ایران در بیروت دیدار و در خصوص زمینه‌های مشترک همکاری بین سازمان صلیب سرخ جهانی و جمهوری اسلامی ایران تبادل نظر کرد.

در این دیدار رکن آبادی با اشاره به اهمیت تحولات منطقه و ضرورت فعال‌تر شدن صلیب سرخ جهانی در امور بشردوستانه و کمک رسانی، از امداد رسانی و برنامه‌های در حال اجرای صلیب سرخ جهانی در لیبی، بحرین، فلسطین و سایر نقاط بحرانی منطقه تقدیر و تشکر کرد.

وی موضوع ربایش چهار دیپلمات ایرانی در سال 1982 در لبنان را خاطرنشان ساخت و گفت: ‌این پرونده برای ملت و دولت ایران یک پرونده ملی است و در پیگیری آن تا تعیین نهایی سرنوشت این عزیزان جدی هستیم.

غضنفر رکن‌آبادی با یادآوری نامه دولت وقت لبنان به دبیرکل سازمان ملل مبنی بر تایید رسمی ربایش این چهار دیپلمات در لبنان اظهار داشت:‌ ما معتقدیم که این چهار دیپلمات بعد از ربایش در خاک لبنان به فلسطین اشغالی منتقل شده و هم اینک در زندان‌های رژیم صهیونیستی به سر می‌برند لذا انتظار داریم که سازمان ملل و صلیب سرخ جهانی در لبنان و فلسطین اشغالی به صورت ویژه موضوع را در دستور کار قرار دهد.

نماینده صلیب سرخ جهانی با اشاره به اینکه حسب گفتگوها و ملاقات‌های به عمل آمده طی ماه‌های گذشته با سفیر جمهوری اسلامی ایران در بیروت، این موضوع را در دستور کار قرار داده، اظهار داشت: صلیب سرخ جهانی در پیگیری این موضوع تا حصول نتیجه نهایی جدی است.