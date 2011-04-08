قلعه والی رکورددار بیشترین بازدیدکننده نوروزی در ایلام

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، سخنگو ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی استان ایلام شامگاه پنجشنبه در محل این اداره در جمع خبرنگاران گفت: ستاد تسهیلات سفر استان اقدامات بسیاری را برای رفاه حال گردشگران فراهم آورد.



محمد نورالهی افزود: در این ایام 40 هزار و 474 گردشگر از نمایشگاه و قلعه والی، از جمله بناهای تاریخی ارزشمند متعلق به دوره قاجاریه واقع در ضلع شمالی خیابان پاسداران ایلام بازدید کردند.



وی افزود: همچنین 31 هزار و 472 گردشگر از موزه باستان‌شناسی و شهر تاریخی سیمره، 9 هزار و 463 نفر از موزه کاخ فلاحتی، 14هزار و 889 نفر از قلعه کنجانچم مهران دیدن کردند.



این مسئول در ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی استان ایلام ادامه داد: همچنین آثاری چون پشت قلعه آبدانان،قلعه هزار در آبدانان و شهر تاریخی سیروان در شیروان چرداول به ترتیب میزبانی 16 هزار و 679 ،30 هزار و 240 و 30 هزار و 20 نفر را بر عهده داشتند.

عمارت و قلعه والی واقع در شهر ایلام بنایی به جامانده از حکومت محمدعلی شاه قاجار است که گوشه ای دیگر از حضور تاریخ را در استان ایلام نشان می دهد.

ایلام در دوران ساسانی و اسلامی جزیی از ایالت "ماسبذان" بوده است که این منطقه تا قبل از ورود حسین قلی خان والی به "ده بالا" معروف بوده که همزمان با حکومت حسین قلی خان ابوقداره "حسین آباد" نام گرفت.

در سال 1309 شمسی با توجه به سابقه تاریخ منطقه و تصویب در فرهنگستان ایران، "ایلام" نامیده شد.

شهر ایلام با واقع شدن در حصاری از کوه و ارتباط نزدیک شهر با جنگل دارای آب و هوای معتدل کوهستانی است.

از مهمترین جاذبه های تاریخی و طبیعی شهرستان ایلام می توان به قلعه والی، کاخ فلاحتی، سنگ نوشته قوچعلی، دریاچه سد ایلام، تنگ دالاهو، کوه قلاقیران و....اشاره کرد که هر بیننده ای از تماشای آن عمق زیبایی، ذوق، سلیقه، هنر و تاریخ را در دل این آثار می بیند.

یکی از مهمترین آثار تاریخی شهر ایلام که بر روی تپه "چغامیرگ" ساخته شده است قلعه والی است. این قلعه در سال 1326 در زمان حکومت محمدعلی شاه قاجار و در زمان حکومت غلامرضاخان والی ساخته شده است. وسعت این قلعه دو هزار و 500 متر مربع و مساحت زیربنای آن یک هزار و 500 متر مربع است.

این بنا دارای حیاط مرکزی بوده که اماکن مسکونی آن در امتداد سه ظلع شرقی، شمالی و غربی ساخته شده است و در ساخت این بنای تاریخی که امروزه یکی از مراکز اصلی برای استقبال دیگر مردم کشور از استان ایلام است، مصالح سنگ و گچ استفاده شده است و آثار آیینه کاری، گچ بری در برخی از اتاقها از ذوق و سلیقه و هنر فرد سازنده حکایت دارد.

قلعه والی دارای تعداد زیادی اتاق کوچک و بزرگ تالار، شبستان و پستو بوده که در هر ظلع آن دو زیرزمین و در مجموع شش زیرزمین تعبیه شده است.

در ساخت این بنا از اشکال هندسی در پیشانی دیوارها با استفاده از آجرهای لعاب دار رنگی تزئیناتی صورت گرفته است. این قلعه در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده و در حال حاضر عملیات اجرایی آن برای تبدیل به موزه مردم شناسی به پایان رسیده است.

در موزه مردم شناسی که در این قلعه دایر شده است اوج فرهنگ، تمدن و گذشته مردم استان ایلام را در قالب ماکتهایی به شکل انسان و وسایل آنها می توان دید.