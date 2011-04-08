حباب بازار سکه ترکید/ کاهش 12 هزار تومانی قیمت انواع سکه

محمد کشتی آرای در گفتگو با مهر قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم را تا پایان روز پنجشنبه در بازار 445 هزار تومان اعلام کرد و گفت: هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید نیز 402 هزار تومان است.

رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر همچنین قیمت هر نیم سکه را در آخرین معاملات پایان روز پنجشنبه 200 هزار تومان اعلام کرد و بیان داشت: در عین حال ربع سکه بهار آزادی نیز به قیمت 115 هزار تومان فروخته می شود.

کشتی آرای سکه گرمی را نیز در آخرین معاملات صورت گرفته، 52 هزار و 500 تومان ذکر کرد و افزود: قیمت هر گرم طلای 18 عیار نیز بر پایه طلای 1466 دلاری در بازارهای جهانی، 40 هزار تومان است.

وی در ادامه از نوسانات شدید قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی اشاره کرد و اظهار داشت: هم اکنون قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1466 دلار است.

رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر به آخرین روز کاری بورسهای معتبر جهانی در روز جاری اشاره کرد و افزود: به دلیل پایان کار هفتگی بورسهای معتبر جهانی در امروز جمعه، همچنین بروز تحولات سیاسی در کشورهای منطقه قیمت طلا در بازارهای جهانی دچار نوساناتی می شود.

به گفته کشتی آرای، با این حال در بازار داخلی کشور تمهیدات اندیشیده شده در زمینه شکستن حباب قیمتی ایجاد شده در بازار سکه در روزهای گذشته، هم اکنون قیمت انواع سکه در بازار از 3 هزار تومان در ربع سکه تا 12 هزار تومان در سکه تمام بهار آزادی کاهش یافته است.

وی خاطر نشان کرد: انتظار می رود در روزهای آینده با ورود و عرضه سکه های جدیدی که توسط بانک مرکزی اعلام شده است قیمتها باز هم تعدیل شود ولی میزان دقیق آن را نمی توان پیش بینی کرد.

رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر گفت: در واقع میزان تعدیل قیمتها در روزهای آینده با ورود سکه های جدید به بازار، بستگی به روند قیمت جهانی آن دارد. در هر صورت با بروز تحولات اقتصادی و سیاسی در کشورهای منطقه ممکن است قیمت ها نیز دچار تغییر و نوساناتی شوند که دور از انتظار نیست.