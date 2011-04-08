زنجانپور که تولید و اجرای نمایش "دایی وانیا" را از سال گذشته در برنامه کاری خود داشت درباره جدیدترین فعالیت نمایشی خود به خبرنگار مهر گفت: قصد دارم مهرماه سال جاری نمایش "دایی وانیا" اثر آنتوان چخوف را در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر به صحنه ببرم.



این بازیگر و کارگردان با سابقه تئاتر درباره گروه بازیگری نمایش افزود: هنوز صحبت‌های لازم برای آغاز زمان تمرینات انجام نشده است به همین خاطر هنوز گروه بازیگری نمایش مشخص نشده است. البته بازیگرانی را مد نظر دارم که در زمان مناسب با آن‌ها گفتگو خواهم کرد.







نمایشنامه "دایی وانیا" اثر آنتوان چخوف درباره زندگی پروفسور سربریاکوف است که سال‌ها با دخترش سونیا و برادرزنش ایوان (دایی وانیا) اداره ملکی را که از زن مرحومش به ارث برده به عهده دارند.



اکبر زنجانپور نمایش "سیر روز در شب" نوشته یوجین اونیل را آذرماه سال 87 با حضور بازیگرانی چون گلچهره سجادیه و سامان دارابی در سالن چهارسوی مجموعه تئاتر شهر به صحنه برد. این کارگردان با سابقه تئاتر کارگردانی آثار شاخصی چون "دشمن مردم" هنریک ایبسن و "گوریل پشمالو" یوجین اونیل را هم در کارنامه کاری خود دارد.