جنایات صهیونیستها بی پاسخ نمی ماند/ جامعه جهانی به یاری مردم فلسطین بشتابد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، دولت منتخب فلسطین با درخواست از جامعه جهانی برای متوقف کردن تجاوزگری رژیم صهیونیستی به نوار غزه، این رژیم را مسئول تنش آفرینی و نقض آتش بس و عواقب آن دانست.



فوزی برهوم سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین(حماس)، نیز تاکید کرد رژیم صهیونیستی مسئول عواقب تجاوزات خود است.



سخنگوی جنبش حماس خاطر نشان کرد : پاسخ مقاومت به جنایات دشمن به خاطر دفاع از مردم فلسطین است.



برهوم از جامعه جهانی خواست برای حمایت از مردم فلسطین در نوار غزه و توقف تجاوزگری رژیم صهیونیستی دخالت کند.



اما ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین که موضع منفعلانه و سازشکارانه اش از دلایل مهم اصرار رژیم صهیونیستی به ادامه تجاوزات و ارتکاب جنایات درمناطق فلسطینی است، در اقدامی فریبکارانه خواستار دخالت فوری بین المللی برای توقف حملات روزافزون رژیم صهیونیستی به نوار غزه شد.



نظامیان رژیم صهیونیستی در تازه ترین جنایت خود، چهار نفر از مردم بی دفاع نوار غزه را شهید و دهها نفر دیگر را زخمی کردند. همچنین 100 زن فلسطینی را در کرانه باختری ربودند.



