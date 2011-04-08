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۱۹ فروردین ۱۳۹۰، ۱۰:۵۳

جولیان آسانگ خبر داد:

انتشار قریب الوقوع 6 هزار سند محرمانه درباره تل آویو

انتشار قریب الوقوع 6 هزار سند محرمانه درباره تل آویو

موسس ویکی لیکس از انتنشار 6 هزار سند محرمانه درباره رژیم صهیونیستی در آینده ای نزدیک خبر داد که بخشی از آنها مربوط به همکاری اطلاعاتی این رژیم و کشورهای عربی می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سما (خبرگزاری مستقل فلسطین)، جولیان آسانگ اظهار داشت این موسسه به زودی 6 هزار سند محرمانه درباره رژیم صهیونیستی منتشر خواهد کرد.

وی افزود: محتوای این اسناد درباره چراغ سبز اسرائیل برای مقابله با برنامه هسته ای ایران، ترور "عماد مغنیه"(از رهبران حزب الله لبنان)، همکاری اطلاعاتی اسرائیل و کشورهای عربی و تحریک شهروندان عرب مناطق اشغالی و غیره خواهد بود.

آسانگ همچنین در بخش دیگر سخنان خود مدعی شد که انتشار اسناد ویکی لیکس طی ماه های گذشته عامل جرقه قیام های عربی بود.

کد مطلب 1283809

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