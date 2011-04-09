فرهنگ مصرف دارو نیازمند مشارکت عمومی است

ارسلان داداشی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شعار امسال روز جهانی بهداشت "مقاومت به داروهای ضد میکروبی، یک تهدید جهانی" افزود: تجویز و مصرف بی رویه داروها به ویژه آنتی بیوتیک ها باعث ایجاد مقاومت در بیماران شده و امکان افزایش ابتلای بیماری های عفونی را بیشتر می کند.

وی اظهار داشت: بالا رفتن هزینه های درمان، به خطر افتادن دستاوردهای بهداشتی و افزایش مرگ و میرها از مهمترین عوارض این مشکل جهانی است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان گفت: در حال حاضر ایجاد مقاومت داروهای ضد میکروبی به دلیل مصرف بی رویه داروها و تمایل مردم به داروهای تزریقی در دنیا و سطح کشور ایجاد شده است.

وی خاطرنشان کرد: بی اثر بودن آنتی بیوتیک ها در برابر عفونت ها و همچنین گسترش عفونت ها درآینده، گران بودن داروهای نسل دوم و سوم به عنوان درمان می تواند تهدیدی جهانی برای کنترل بیماری ها باشد.

وی تاکید کرد: داروخانه ها، مردم و پزشکان باید دست به دست هم دهند تا بتوان یک الگویی صحیح مصرف دارو در کشور و استان به عنوان یک فرهنگ نهادینه تا درآینده با مقاومت میکروبی گسترده رو نبوده که این امرباعث بالا رفتن هزینه های درمان و گسترش بیماری های عفونی می شود.