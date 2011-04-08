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۱۹ فروردین ۱۳۹۰، ۱۱:۱۱

"جهان مسطح و آموزش و پرورش" منتشر شد

"جهان مسطح و آموزش و پرورش" منتشر شد

کتاب "جهان مسطح و آموزش و پرورش: چگونه تعهد آمریکا به عدالت، آینده ما را تعیین می‌کند" نوشته لیندا دارلینگ هاموند از مجموعه آموزش و پرورش چند‌فرهنگی در 240 صفحه و به زبان انگلیسی از سوی مؤسسه سیاست اقتصادی و کالج معلمان منتشر شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب "جهان مسطح و آموزش و پرورش: چگونه تعهد آمریکا به عدالت، آینده ما را تعیین می‌کند" می‌کوشد مسائل جزئی مانند برابری هزینه، تستهای آموزش و پرورش و آماده سازی معلمان را در جامعه آمریکا مورد بحث قرار داده و بر ضرورت دگرگونی آنها انگشت گذارد.

مؤلف این کتاب با توجه به نمونه‌های موجود آموزش و پرورش در آمریکا، به مدد تجزیه و تحلیل داده‌های آماری و با تأکید بر عدالت آموزشی توصیه‌هایی عملی و مبتنی بر تحقیق را برای بهبود مدارس ارائه داده است.

کتاب "جهان مسطح و آموزش و پرورش: چگونه تعهد آمریکا به عدالت، آینده ما را تعیین می‌کند" نوشته لیندا دارلینگ هاموند  از مجموعه آموزش و پرورش چند‌فرهنگی در 240 صفحه و به زبان انگلیسی از سوی مؤسسه سیاست اقتصادی و کالج معلمان منتشر شده است.

کد مطلب 1283813

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