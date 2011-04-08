توسعه راه های روستایی مانع از مهاجرت مردم به مناطق شهری می شود

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، اقبال محمدی شامگاه پنجشنبه در جریان بازدید از پروژه راهسازی کامیاران - سروآباد در جمع مردم روستاهای دل، دیوزناو، جولانده و ژریژه اظهار داشت: توسعه راه به عنوان یکی از زیرساخت های اصلی پیشرفت و ارتقاء در استان کردستان یک نیاز اصلی و ضروری به شمار می رود.

وی افزود: با توجه به محرومیت های استان کردستان در سالهای قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و شرایط استان در هشت سال دفاع مقدس، هم اکنون وضعیت راه های این استان مناسب نیست و این محرومیت در بخش راه روستایی بسیار شدیدتر از سایر بخشهاست که انتظار می رود با تخصیص اعتبار مناسب این کمبود در مدت زمان اندکی جبران شود.

نماینده مردم شهرستان های مریوان و سروآباد در مجلس گفت: توسعه و آسفالت راه های روستایی باعث می شود تا میزان دسترسی مردم به سایر امکانات مورد نیاز زندگی افزایش یافته و در نتیجه این اقدام کاهش میزان مهاجرت به مناطق شهری در استان کردستان را در پی خواهد داشت.

محمدی با اشاره به روند مناسب احداث جاده کامیاران - سروآباد خاطرنشان کرد: این مسیر که بیش از 50 کیلومتر مسافت دارد در راستای توسعه مسائل تجاری و ترانزیت کالا از مرز باشماق به استان کرمانشاه و بحث گردشگری به دلیل زیبایی های منطقه آسفالت می شود.

وی گفت: این مسیر در قالب هفت قطعه مجزا به پیمانکار واگذار شده و هم اکنون عملیات اجرایی آن در دست اجراست که با توجه به پیگیری های صورت گرفته قرار است مبلغ 70 میلیارد ریال اعتبار در بودجه سال 90 کشور برای تسریع در ساخت و بهره برداری از این پروژه در نظر گرفته شود که با تخصیص 100 درصدی این اعتبار میزان پیشرفت فیزیکی پروژه به بیش از 50 درصد خواهد رسید.

نماینده مردم شهرستان های مریوان و سروآباد در مجلس شورای اسلامی و هیئت همراه در ادامه برنامه های بازدید خود با مردم روستاهای این منطقه دیدار و در جلساتی در خصوص رفع مشکلات و نارسایی های موجود به ویژه در بحث تامین آب آشامیدنی شرکت کرد.