فعالیت های تحقیقاتی در شهرداریهای مازندران محدود است

به گزارش خبرنگار مهر در آمل، سید عماد حسینی صبح جمعه در آیین افتتاحیه نخستین آزمایشگاه گیاه پزشکی و خاک شناسی شهرداری های مازندران در آمل گفت: امسال که از سوی مقام معظم رهبری به سال جهاد اقتصادی نامگذاری شده، بهترین فرصت برای مدیران حوزه های مختلف شهری عمل به اصول جهاد اقتصادی است.

وی، تدوین استراتژی برای شهرداری ها و سازمان ها وابسته را امری ضروری خواند و افزود: تدوین استراتژیهای مدون در شهرداریها موجب می شود تا از افول مبنای حرکت برخی سازمان ها در پی برخی تغییرات مدیریتی جلوگیری و طرح های در دست اقدام راکد نشود.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر آمل تصریح کرد: شهرداری و سازمان های وابسته به شهرداری ها باید چشم انداز هر حرکت فضایی را ایجاد کنند تا بتوانند فراتر از شهر و استان گام بردارند.

حسینی، حرکت تحقیقاتی سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری آمل در ایجاد نخستین آزمایشگاه گیاه پزشکی و خاک شناسی شهرداری های مازندران در این شهررا موثرترین گام برای مدیریت بهینه در فضای سبز شهری اعلام کرد و گفت: اینکه بر اساس آزمون و خطا لطمات اقتصادی به سازمان وارد شود قابل قبول نیست.

حسینی ادامه داد: آزمایشگاه فوق این امکانات را به سازمان می دهد تا قبل از انجام کارها به وسعت یک شهر همه جوانب فنی و اقتصادی کار ارزیابی شده تا به نتیجه مطلوب برسد.

وی ادامه داد: اگر منشاء تصمیم گیری ها در حوزه مدیریتی در گروه پژوهش و تحقیقات نباشد، اثرگذار نخواهد بود.

وی تصریح کرد: بسیاری از افراد تحقیقات را بر مبنای داده های خام انجام می دهند که کار درستی نیست.

حسینی گفت: این داده های خام باید توسط متخصصان آن حرفه تعبیر و تفسیر شود تا به اطلاعات مناسبی برای تصمیم گیری تبدیل شود.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر، بر تعیین جایگاه شهرداری آمل و سازمان های وابسته در چشم انداز 20 ساله نظام جمهوری اسلامی تأکید کرد و گفت: با تعیین این جایگاه‌، وقت، نیروی انسانی و منابع مالی برای خدمات رسانی بیشتر و بهتر به شهروندان ساماندهی علمی و مطلوبی به خود می گیرد.