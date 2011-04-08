جواد فرشباف ماهریان در گفتگو با مهر در خصوص خسارتهای بیمه شخص ثالث در کشور گفت: میزان ضرردهی شرکتهای بیمه در بیمه شخص ثالث روز به بهبود است.

رئیس شورای عالی بیمه با اشاره به کاهش ضریب خسارت شرکتهای بیمه در بخش بیمه شخص ثالث طی دو سال گذشته از ۱۰۹ درصد به حدود ۱۰۱ درصد خبرداد.

وی یکی ازدلایل افزایش هزینه ها در بخش بیمه شخص ثالث برای شرکتهای بیمه را افزایش دیه عنوان کرد و گفت: طبق قانون باید ۱۰ درصد از حق بیمه ها به نیروی انتظامی از سوی شرکتهای بیمه پرداخت شود.

فرشباف ماهریان با اشاره به این مطلب که دولت معتقد است نباید قیمت بسیاری از کالاها توسط دولت تعیین تکلیف شود، عنوان کرد: در هر حال مسیر شخص ثالث در شرکتهای بیمه به سوی کم ضرر شدن سوق یافته است.

وی میزان خسارت بیمه شخص ثالث در نیمه اول سال گذشته را ۲۷ درصد که در پایان ۹ ماهه ابتدای سال گذشته به ۲۵ درصد کاهش یافته است، اعلام کرد.

رئیس کل بیمه مرکزی ایران عنوان کرد: گرچه پرداخت خسارت در بیمه های شخص ثالث رشد یافته اما میزان ضرردهی بیمه کاهش یافته است، البته بحث رضایت مندی هم با کاهش مواجه شده است.

وی در خصوص بازده اقتصادی سرمایه گذاری ها در صنعت بیمه عنوان کرد:عموما سرمایه گذاری شرکتهای بیمه در بانکها به نوعی سپرده گذاری در سیستم بانکی بیشترین بازده اقتصادی را دارد.

فرشباف ماهریان با بیان اینکه ۵۰ درصد از منابع و ذخایر فنی شرکتهای بیمه در بانکها سپرده گذاری شده است، افزود: بانکها می تواننند در سپرده های بلندمدت بانکها و یا اوراق مشارکت سرمایه گذاری کنند، در عین حال ۳۲ درصد سرمایه گذاری شرکتهای بیمه در بازار سرمایه کشور انجام شده است.