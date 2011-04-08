زلزله جدید ژاپن دو کشته و 100 زخمی برجای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی ژاپن (کیودو)، سازمان هواشناسی ژاپن این زمین لرزه را به عنوان پس لرزه زلزه ویرانگر 20 اسفند اعلام کرده است.

سازمان هواشناسی ژاپن ساعت 23:32 پنجشنبه شب و پس از زمین لرزه هشدار سونامی را اعلام کرد اما پس از یک ساعت آن را لغو کرد.

این زلزله در عمق 40 کیلومتری استان میاگی به ثبت رسیده و شدن زلزله در این استان از مناطق دیگر ژاپن بیشتر بوده است.

بر اساس اعلام شرکت تپکو (بهره بردار نیروگاه فوکوشیما) بر اثر این زلزله آسیب جدیدی به این نیروگاه وارد نشده و خنک کننده ها پس از توقفی کوتاه دوباره فعالیت خود را از سر گرفته اند.

همچنین بر اساس آخرین آمار اعلام شده تعداد کشته شدگان زلزله 20 اسفند تا کنون به 12 هزار 731 تن رسیده است.