  1. بین الملل
  2. آسیای شرقی و اقیانوسیه
۱۹ فروردین ۱۳۹۰، ۱۲:۲۰

پس لرزه 7.4 ریشتری در ژاپن/

زلزله جدید ژاپن دو کشته و 100 زخمی برجای گذاشت

زلزله جدید ژاپن دو کشته و 100 زخمی برجای گذاشت

کوالالامپور – دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: زلزله 7.4 ریشتری شامگاه پنجشنبه در شمال شرقی ژاپن دو کشته و بیش از 100 زخمی برجای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی ژاپن (کیودو)، سازمان هواشناسی ژاپن این زمین لرزه را به عنوان پس لرزه زلزه ویرانگر 20 اسفند اعلام کرده است.

سازمان هواشناسی ژاپن ساعت 23:32 پنجشنبه شب و پس از زمین لرزه هشدار سونامی را اعلام کرد اما پس از یک ساعت آن را لغو کرد.

این زلزله در عمق 40 کیلومتری استان میاگی به ثبت رسیده و شدن زلزله در این استان از مناطق دیگر ژاپن بیشتر بوده است.

بر اساس اعلام شرکت تپکو (بهره بردار نیروگاه فوکوشیما) بر اثر این زلزله آسیب جدیدی به این نیروگاه وارد نشده و خنک کننده ها پس از توقفی کوتاه دوباره فعالیت خود را از سر گرفته اند. 

همچنین بر اساس آخرین آمار اعلام شده تعداد کشته شدگان زلزله 20 اسفند تا کنون به 12 هزار 731 تن رسیده است.

کد مطلب 1283819

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها