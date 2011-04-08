اوجی به مهر خبر داد: آغاز طرح پرداخت قسطی قبوض گاز/ سهم 17درصدی گازبها از یارانه نقدی خانوار

جواد اوجی در گفتگو با مهر با اشاره به شکست رکورد صادرات گاز ایران به کشورهای اروپایی در سال گذشته گفت: سال 1389 در مجموع هشت میلیارد و 500 میلیون متر مکعب گاز طبیعی به کشورهای همسایه صادر شده است که از رشد 26 درصدی نسبت به سال ماقبل آن برخوردار است.
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران همچنین از شکسته شدن رکورد گازرسانی به نیروگاهها و صنایع بزرگ کشور در سال همت و کار مضاعف خبر داد و افزود: سال گذشته به طور متوسط روزانه 123 میلیون متر مکعب گاز طبیعی به نیروگاهها ارسال شده است که با وجود کاهش دمای هوا در فصل زمستان گازرسانی در این بخش 6 درصد رشد پیدا کرده است.
معاون وزیر نفت همچنین با اعلام اینکه گازرسانی به صنایع عمده کشور در سال گذشته 16 درصد افزایش یافته است، تصریح کرد: بر این اساس در مجموع به طور متوسط روزانه حدود 74 میلیون متر مکعب گاز طبیعی به صنایع عمده کشور تحویل داده شده است.
این عضو هیئت مدیره شرکت ملی گاز در خصوص گازرسانی به روستاها و شهرها توضیح داد: در حال حاضر بیش از 10 هزار و 50 روستا در سطح کشور از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند که پیش بینی می شود در سال جهاد اقتصادی گازرسانی به روستاها افزایش قابل توجهی پیدا کند.
وی همچنین تعداد شهرهای بهره مند از گاز طبیعی را 885 مورد عنوان کرد و افزود: سال گذشته با وجود کاهش دمای هوا در اکثر استان های کشور به زیر صفر درجه سانتیگرد هیچ گونه افت و یا قطعی گاز در سطح شبکه سراسری گزارش نشده است.
معاون وزیر نفت با بیان اینکه به زودی با نهایی شدن منابع شرکت گاز در بودجه 90 طرح جامع گازرسانی به شهرها و روستاها در سال جهاد اقتصادی تدوین خواهد شد، تاکید کرد: همچنین سال گذشته با ایجاد اصلاحاتی در پالایشگاههای موجود گاز معادل تولید یک فاز پارس جنوبی ظرفیت تولید گاز طبیعی کشور افزایش یافته است.
اوجی با بیان اینکه هم اکنون امکان انتقال روزانه 600 میلیون متر مکعب گاز طبیعی در سطح شبکه ملی وجود دارد خاطر نشان کرد: سال گذشته 30 میلیون متر مکعب به ظرفیت تولید گاز طبیعی ایران افزوده شده است.
سهم 17 درصدی گازبها از یارانه نقدی خانوارها
معاون وزیر نفت با اعلام اینکه تاکنون بیش از 70 درصد مشترکان هزینه قبوض گاز خود را پرداخت کرده اند، بیان کرد: مابقی مشترکان تا پایان فروردین و مطابق با مهلت درج شده در قبضها زمان برای پرداخت قبوض گاز را دارند.
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