اوجی به مهر خبر داد: آغاز طرح پرداخت قسطی قبوض گاز/ سهم 17درصدی گازبها از یارانه نقدی خانوار

جواد اوجی در گفتگو با مهر با اشاره به شکست رکورد صادرات گاز ایران به کشورهای اروپایی در سال گذشته گفت: سال 1389 در مجموع هشت میلیارد و 500 میلیون متر مکعب گاز طبیعی به کشورهای همسایه صادر شده است که از رشد 26 درصدی نسبت به سال ماقبل آن برخوردار است.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران همچنین از شکسته شدن رکورد گازرسانی به نیروگاهها و صنایع بزرگ کشور در سال همت و کار مضاعف خبر داد و افزود: سال گذشته به طور متوسط روزانه 123 میلیون متر مکعب گاز طبیعی به نیروگاهها ارسال شده است که با وجود کاهش دمای هوا در فصل زمستان گازرسانی در این بخش 6 درصد رشد پیدا کرده است.

معاون وزیر نفت همچنین با اعلام اینکه گازرسانی به صنایع عمده کشور در سال گذشته 16 درصد افزایش یافته است، تصریح کرد: بر این اساس در مجموع به طور متوسط روزانه حدود 74 میلیون متر مکعب گاز طبیعی به صنایع عمده کشور تحویل داده شده است.

این عضو هیئت مدیره شرکت ملی گاز در خصوص گازرسانی به روستاها و شهرها توضیح داد: در حال حاضر بیش از 10 هزار و 50 روستا در سطح کشور از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند که پیش بینی می شود در سال جهاد اقتصادی گازرسانی به روستاها افزایش قابل توجهی پیدا کند.

وی همچنین تعداد شهرهای بهره مند از گاز طبیعی را 885 مورد عنوان کرد و افزود: سال گذشته با وجود کاهش دمای هوا در اکثر استان های کشور به زیر صفر درجه سانتیگرد هیچ گونه افت و یا قطعی گاز در سطح شبکه سراسری گزارش نشده است.

معاون وزیر نفت با بیان اینکه به زودی با نهایی شدن منابع شرکت گاز در بودجه 90 طرح جامع گازرسانی به شهرها و روستاها در سال جهاد اقتصادی تدوین خواهد شد، تاکید کرد: همچنین سال گذشته با ایجاد اصلاحاتی در پالایشگاههای موجود گاز معادل تولید یک فاز پارس جنوبی ظرفیت تولید گاز طبیعی کشور افزایش یافته است.

اوجی با بیان اینکه هم اکنون امکان انتقال روزانه 600 میلیون متر مکعب گاز طبیعی در سطح شبکه ملی وجود دارد خاطر نشان کرد: سال گذشته 30 میلیون متر مکعب به ظرفیت تولید گاز طبیعی ایران افزوده شده است.

سهم 17 درصدی گازبها از یارانه نقدی خانوارها

اوجی همچنین در خصوص انتشار برخی از گزارشها مبنی بر صدور قبوض گاز با حجم بار مالی بالا با بیان اینکه در سه ماهه نخست اجرای قانون هدفمندی یارانه ها حداکثر گازبهای پرداختی 61 درصد از مشترکان به 12 هزار تومان در ماه رسیده است، افزود: در این مدت حداکثر گازبهای 85 درصد از خانوارها ماهانه 38 هزار تومان بوده است.

مدیر عامل شرکت ملی گاز با اعلام اینکه تنها 6 درصد از خانوارهای ماهانه بین 600 تا 700 متر مکعب و چهار درصد بین 700 تا 800 متر مکعب گاز مورد استفاده قرار دهند، اظهار داشت: بر این اساس به ترتیب گازبهای این دسته از مشترکان خانگی کمتر از 54 و 73 هزار تومان در ماه بوده است و پنج درصد خانوارهای کشور نیز ماهانه بیش از 800 متر مکعب گاز مصرف کرده اند.

معاون وزیر نفت در پایان با اشاره به اینکه 17 تا 22 درصد از سهم یارانه ی پرداختی دولت به گاز اختصاص می یابد، تصریح کرد: مشترکان خانگی با اصلاح الگوی مصرف می توانند به میزان قابل توجهی در هزینه های مصرف این حامل انرژی صرفه جویی کنند.

آغاز طرح پرداخت قسطی قبوض گاز مشترکان

مدیرعامل شرکت ملی گاز در ادامه با تاکید بر اینکه مشترکان بخش خانگی که در پرداخت بهای گاز خود مشکل داشته باشد می توانند با ارائه درخواست به شرکتهای گاز استانی گازبهای مصرفی خود را به صورت اقساط پرداخت کنند، تاکید کرد: این اقساط را می توان در دو تا سه قسط به شرکتهای گاز پرداخت کرد.



معاون وزیر نفت با اعلام اینکه تاکنون بیش از 70 درصد مشترکان هزینه قبوض گاز خود را پرداخت کرده اند، بیان کرد: مابقی مشترکان تا پایان فروردین و مطابق با مهلت درج شده در قبضها زمان برای پرداخت قبوض گاز را دارند.