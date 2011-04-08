استفاده از توان شوراها روند خدمت رسانی به مردم را تسریع می بخشد

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، علیرضا شهبازی پنجشنبه شب در جریان نشست استاندار کردستان با اعضای شورای استان و تعدادی از مدیران کل ادارات و سازمان های دولتی کردستان، اظهار داشت: اعضای شورای اسلامی دارای توانمندی های بسیار خوبی هستند که می توان با استفاده از این توان روند خدمت رسانی از سوی دستگاه های دولتی به اقشار مختلف مردم را در استان کردستان تسریع بخشید.

وی عنوان کرد: وجود بیش از چهار هزار و 500 نفر به عنوان عضو شورا در مناطق شهری و روستایی استان کردستان می تواند به عنوان یک نیروی انسانی توانمند در تمامی حوزه ها به ویژه اجرایی کردن طرحها و برنامه های دستگاه های دولتی در این استان مورد استفاده بهتری قرار گیرد.

استاندار کردستان با اشاره به وضعیت شوراهای اسلامی در سالهای گذشته در این استان گفت: در سالهای گذشته توجه جدی به جایگاه شورا در استان کردستان صورت نگرفته بود و به همین دلیل هم مردم نسبت به روند فعالیت های اعضای شورا بدبین شده بودند که خوشبختانه در حال حاضر این روند اصلاح شده است.

شهبازی خاطرنشان کرد: تمامی دستگاه های دولتی در استان کردستان باید ارتباط مناسبی با اعضای شورای اسلامی داشته باشند و از نظرات آنها در برنامه های کاری و خدماتی خود استفاده کنند تا مردم نیز با اعتماد بیشتری فعالیت ها و اقدامات اعضای شورا را در استان دنبال کنند.

وی افزایش شور و نشاط را در بین اعضای شورای اسلامی شهرها و روستاهای استان کردستان را سبب تسریع در اجرایی کردن پروژه های خدمت رسانی دستگاه های دولتی عنوان کرد و افزود: انتظار می رود که اعضای شوراهای اسلامی در استان نیز تعامل مناسبی را با مدیران برقرار کنند.

در این جلسه که به ریاست استاندار کردستان برگزار شد، اعضای شورای اسلامی استان و مدیران کل حاضر نیز به بیان دیدگاه های خود در راستای تسریع در اجرایی کردن این تفاهم نامه پرداختند.