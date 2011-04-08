اخراج معترضان ؛ اهرم فشار دیکتاتور بحرین برای سرکوب قیام مردمی

رژیم دیکتاتوری "شیخ حمد بن عیسی آل خلیفه" از نخستین روزهای قیام مردمی این کشور از 14 فوریه (25 بهمن) تاکنون به اشکال مختلف اعتراضات عمومی در این کشور را سرکوب کرده است.

این رژیم از همان ابتدا با استفاده از نیروهای امنیتی خود معترضان را به خاک و خون کشید. این نیروها مستقیما سر، سینه و گردن تظاهرات کنندگان را هدف قرار می دادند. قلع و قمع معترضان که در نوع خود بی حد و حصر بود مانع قیام مردمی نشد و دامنه این اعتراضات تا جایی پیش رفت که رژیم آل خلیفه بحرین دست به دامان کشورهای عرب منطقه شد به طوری که عربستان سعودی و امارات در مجموع هزار و 500 نظامی خود را برای سرکوب هر چه بیشتر معترضان بحرینی به منامه اعزام کردند.

آل خلیفه علاوه بر کشتار وحشیانه معترضان که تصاویر وحشتناک اجساد گویای آن است از هر اقدام مضحکی همچون تخریب میدان لؤلؤ (نماد انقلاب خونین مردم بحرین) در منامه فروگذار نکرده است. نیروهای امنیتی بحرین همچنین برای ایجاد رعب و وحشت در این کشور به منازل مردم یورش می برند.

توقیف روزنامه ها، بازداشت سران مخالف، سانسور خبری و عدم پوشش کامل اخبار اعتراضات در بحرین از جمله راهکارهای رژیم آل خلیفه برای سرکوب قیام مردمی به شمار می رود.

همه این اقدامات وحشیانه و بعضا مضحک برای مقابله با خواسته های مردمی همچون اصلاحات سیاسی و قانونی و آزادی های بیشتر صورت می گیرد. چنین اقداماتی نه تنها آتش قیام در بحرین را خاموش نکرد، بلکه عزم مردم این کشور برای دستیابی به اهداف و آرمانهایشان را دوچندان کرد.

مقامات رژیم بحرین در تازه ترین روش برای تحت فشار گذاشتن معترضان صدها کارگر را که اغلب آنها شیعه بودند، اخراج کردند. این کارگران از 13 ماه جاری میلادی تاکنون در حمایت از معترضان اعتصاب کرده بودند.

شرکت مخابرات "بتلکو" و دفتر خدمات فرودگاه بحرین، شرکت هواپیمایی "الخلیج"، فرودگاه بحرین و شرکت "ای بی ام ترمینالز" بحرین از جمله مراکزی هستند که 200 نفر از کارکنان اعتصاب کننده خود را اخراج کرده اند.

جمعیت "الوفاق الوطنی الاسلامی" بزرگترین گروه مخالف سیاسی شیعه نیز در این رابطه اعلام کرد که از آغاز اعتراضات مردمی بحرین تاکنون بیش از هزار نفر از کارکنان شیعه در این کشور از کار خود اخراج شده اند.

این اقدام با واکنش سازمان بین المللی کار روبرو شده است تا جایی که این سازمان ضمن محکوم کردن اخراج کارکنان شیعه در بحرین قصد دارد هیئت بلندپایه ای را برای گفتگو با دولت، اتحادیه کارگری و موسسات کاری بحرین به این کشور اعزام کند.

به کارگیری روشهای مختلف سرکوب قیام های مردمی همچون اعمال محرومیت، بازداشت و شکنجه شاید راهکاری مقطعی برای مهار اعتراضات مردمی باشد، اما واقعیت این است که رهبران خودکامه جهان عرب باید این موضوع را بیش از پیش درک کنند که خشم ملتها رویدادهای دور از ذهن را به حقیقت تبدیل خواهد کرد و بنابراین تنها راه حفظ حکومت ها تحقق خواسته های مردمی است.