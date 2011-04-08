بازیهای تدارکاتی تیم ملی والیبال اعلام شد

سعید درخشنده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تیم ملی تا قبل از شروع بازی های جام ملت های آسیا که امسال در ایران برگزارمی شود، چندین بازی تدارکاتی با تیم های مطرح جهان برگزار خواهد کرد.
وی افزود: تیم ملی چین از کشورمان برای بازی دوستانه در کشورش دعوت کرده و این بازی روز 20 تیرماه در پکن برگزارخواهد شد.
دبیرفدراسیون والیبال تصریح کرد: حضور تیم ملی در تورنمنت جام ریاست جمهوری قزاقستان و جام شیخ راشد امارات از مهم ترین برنامه هایی است که تا پیش از آغاز جام ملت های آسیا برای تیم ملی والیبال کشورمان تاکنون قطعی شده است.
درخشنده اضافه کرد: البته درصورت صلاحدید " ولاسکو" بازی های دیگری هم که برای تیم ملی با تیم های قوی تر نیاز باشد، برنامه ریزی خواهد شد.
وی گفت: سرمربی تیم ملی از روز گذشته در تهران بازی های مرحله حذفی را از نزدیک تماشا کرد و بازیکنان جدید را به تیم ملی دعوت خواهد کرد.
دبیرفدراسیون والیبال اضافه کرد: درهر صورت تیم ملی با هدایت " ولاسکو" پس از حذف هشت تیم در مرحله نخست لیگ برتر، بازیکنانی که مورد توجه قرار گیرند، اردوهای آماده سازی آغاز خواهد شد.
درخشنده یادآور شد: سایر بازیکنان منتخب سرمربی تیم ملی در تیم های راه یافته به مرحله نیمه نهایی پس از پایان بازیهای لیگ برتر به جمع سایربازیکنان دعوت خواهند شد.
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