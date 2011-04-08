به گزارش خبرنگار مهر، سایت رسمی فدراسیون جهانی تکواندو در آخرین گزارش خود از این رقابتها به ثبت نام اینترنتی مسابقات اشاره کرد و عنوان داشت که تا روز 31 مارس 1022 تکواندوکار از 146 کشور کار ثبت نام خود را به اتمام رسانده اند. علاوه بر آن 706 مربی و مسئول از کشورهای مختلف نیز نام خود را وارد این لیست نموده اند. این تعداد نزدیک به 25% از تکواندوکارانی هستند که دارای رنکینگ جهانی می باشند.

آخرین دوره این مسابقات سال 2009 با حضور 928 تکواندوکار از 142 کشورجهان در کپنهاگ برگزار شد و رقابتهای سال 2011 یک رکورد در طول 19 دوره گذشته خواهد بود . کره جنوبی که طی سالهای 1973 ، 1975 ، 1985 و 2001 میزبان این مسابقات بوده برای پنجمین بار این رقابتها را برگزار خوادهد کرد.

اما قبل از آغاز این رقابتها سمپوزیوم جهانی تکواندو تحت عنوان " تحقق تکواندو در المپیک از طریق آموزش و پرورش" برگزار می شود. این این سمینار دو روزه 200 نفر از برجسته ترین دانشگاهیان تحقیقات خود را در مورد تکواندو ارائه خواهند داد.

بیستمین دوره رقابتهای تکواندو قهرمانی جهان 11 تا 16 اردیبهشت ماه در گیونگجو کره جنوبی برگزار خواهد شد.