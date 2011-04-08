محمد مهدی مفتح در گفتگو با مهر با تائید تصویب اعتبار 62 هزار میلیارد تومانی اجرای هدفمندی یارانه ها در بودجه سال 90، گفت: کمیسیون تلفیق در جلسه پنجشنبه خود با بررسی ها و ارزیابی های مختلف، این اعتبار را به تصویب نهایی رساند.

مخبر کمیسیون تلفیق مجلس ادامه داد: با تصویب این میزان اعتبار، درآمد حاصل از اجرای هدفمندی یارانه ها در سال جاری 62 هزار میلیارد تومان است که توسط کمیسیون تلفیق تعیین و تصویب شد.

به گزارش مهر، در جلسه کمیسیون تلفیق مسئولانی از وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان هدفمندی یارانه ها و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهور به نمایندگی از دولت حضور داشتند.

مفتح خاطر نشان کرد: در خصوص مبالغ مربوط به یارانه های نقدی افراد نیز، اختیار کامل اجرایی از سوی مجلس به دولت داده شده است تا بر اساس شرایط مختلف، آن را انجام دهد.

شروط پنج گانه کمیسیون تلفیق

عزت الله یوسفیان ملا عضو کمیسیون تلفیق مجلس نیز در گفتگو با مهر از تصویب نهایی مبلغ 62 هزار میلیارد تومانی اعتبار اجرای هدفمندی یارانه ها در بودجه 90 خبر داد و گفت: کمیسیون تلفیق مجلس در جلسه روز پنجشنبه خود تصمیم گرفت تا با اعتباری 62 هزار میلیارد تومانی موافقت کند.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس اظهار داشت: دولت در سال گذشته مبلغ حدود 44 هزار و 500 تومانی را بابت یارانه های نقدی به ازای هر نفر در ما به حساب مردم واریز کرده بود و از این رو، چون امکان کاهش این مبلغ در سال جاری وجود نداشته است، کمیسیون تلفیق مجلس تصمیم گرفت تا با هدف ثابت ماندن و حفظ این میزان تصمیم گیری کند.

یوسفیان ملا در ادامه هرگونه کاهش اعتبار از 62 هزار میلیارد تومان را مشروط به کاهش سهم بخشهای کشاورزی و صنعت از هدفمندی یارانه ها و همچنین کاهش سهم دریافتی نقدی مردم دانست و بیان داشت: پیشنهادات تصویب رقم حدود 39 هزار میلیارد تومان را نیز داشتیم که در صورت تصویب آن، سهم همه بخشها و مردم از یارانه های نقدی کاهش می یافت.

وی خاطر نشان کرد: در سال گذشته دولت سهم 20 و 30 درصدی بخش صنعت و کشاورزی از بابت اجرای قانون هدفمندی یارانه ها را به طور کامل پرداخت نکرده؛ بنابراین در سال جاری پیش بینی شده است که اگر درآمدها محقق شود در حد 60 تا 62 هزار میلیارد تومانی است که کمیسیون تلفیق آن را مصوب کرد.

به گفته این عضو کمیسیون تلفیق مجلس، مجلس نیز با نگاه حفظ ارقام پرداختی به مردم در سال گذشته و جلوگیری از کاهش سهم آنها از یارانه های نقدی، چنین تصمیمی را گرفته است. در هر صورت انتظار مردم این است که میزان یارانه های نقدی آنان کاهش نیابد.

یوسفیان ملا همچنین از 5 شرط کمیسیون تلفیق مجلس در زمینه اجرای دقیق قوانین مربوط به هدفمندی یارانه ها خبر داد و بیان داشت: کمیسیون تلفیق، دولت و مجریان هدفمندی یارانه ها را مکلف کرده است که از پرداخت تسهیلات به بخشهای کشاورزی و صنعت به صورت سلیقه ای پرهیز کنند.

این نماینده مجلس افزود: همچنین دولتی‌ها مکلف هستند تا دقیقا در چارچوب های پیش بینی شده حرکت کنند به نحوی که سهم هر یک از بخشها اعم از مردم، صنعت و کشاورزی از هدفمندی یارانه ها تامین و پرداخت شود.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس افزود: البته اگر کمیسیون پیشنهادات 32 یا 37 هزار میلیارد تومانی را بررسی و آن را تصویب می کرد، حتما از سهم بخشهای کشاورزی، مردم و صنعت باید کم می شد.

یوسفیان ملا اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در قالب زمانبندی را یکی دیگر از شروط کمیسیون تلفیق برشمرد و گفت: همچنین پرهیز از دخل و تصرف در زمانبندی های پرداخت یارانه ها از جمله شروط مطرح شده است.

وی تاکید کرد: در بخش دیگری شرط تعیین شده است تا در صورت خروج اجرای هدفمندی از چارچوبهای تعیین شده حتی برای مجریان آن مجازات نیز در نظر گرفته شود، ضمن اینکه پاسخگو بودن در اجرای قانون نیز از جمله موارد دیگری است که مطرح شد.