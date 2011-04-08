تشخیص بارکدهای بیولوژیکی/ ابداع اسکنری برای شناسایی گورخرها

به گزارش خبرگزاری مهر، تا به حال به این اندیشیده اید که نوارهای سفید و سیاه بدن گورخرها تا چه اندازه آنها را به بارکدهایی بیولوژیکی شبیه کرده است؟

اکنون گروهی از محققان و بیولوژیستهای آمریکایی نوعی اسکنر را ابداع کرده اند که با اسکن کردن این بارکدهای بیولوژیکی و با استفاده از یک تک عکس می تواند هویت هر گور خر را به صورت جداگانه شناسایی کند.

این اسکنر "خط یاب" نام دارد و تنها به کمی داده های انسانی نیاز خواهد داشت. کاربر باید مستطیلی را بر روی عکس یکی از پهلوهای گورخر ترسیم کند و سپس این بخش از تصویر در اسکنر به صورت خودکار به نوارهای افقی تبدیل خواهد شد که هر پیکسل آن کاملا سفید یا سیاه خواهد بود، به این شکل تصویری کم کیفیت از نوارهای گورخر به دست خواهد آمد.

سپس هر یک از این نوارها وارد مرکز داده های "خط یاب" شده و "کد خطی" را به گورخر اختصاص خواهد داد. محققان تصویری دیگر از همان حیوان را به دستگاه می دهند تا نوارهای رنگی موجود در تصویر با تصویر اصلی و مرجع اسکنر مقایسه شود. هر یک از این تصاویر باید درباره یک حیوان معین نسبتهای مشابهی از سفید و سیاه را ارائه کنند.

پس از تعیین "کد خطی" این سیستم می تواند به درستی حیوانات کد دار را از یکدیگر تشخیص دهد. این اسکنر تنها سیستم موجود برای شناسایی این حیوانات زیبا نیست، اما نسبت به نمونه های موجود از دقت و کیفیت بالاتری برخوردار است.

بر اساس گزارش دیسکاوری، اسکنر گورخر اولین الگوریتمی نیست که برای شناسایی حیوانات ارائه شده است، تا کنون سیستمهایی برای شناسایی لاکپشتها، پنگوئن ها و اسبهای آبی نیز ابداع شده اند. با این همه از این اسکنر جدید می توان در شناسایی دیگر حیواناتی که از لکه های رنگی محدود در زمینه رنگی وسیعی برخوردارند، مانند ببرها یا زرافه ها نیز استفاده کرد.