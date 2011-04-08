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۱۹ فروردین ۱۳۹۰، ۱۰:۵۸

14 طرح معدنی و صنایع معدنی آماده افتتاح است

رئیس هیئت عامل ایمیدرو از آماده شدن 14 طرح معدنی و صنایع معدنی برای افتتاح خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن پلارک با اعلام این خبر تصریح کرد:‌ این طرحها گستره وسیعی از حوزه معدن و صنایع معدنی را در بر می گیرد که برخی از آنها شامل کارخانه کنسانتره 2.6میلیون تنی سنگان ،‌ احیای مستقیم غدیر ایرانیان، ‌پست 400 کیلو ولتی ، پالایش قطران ،‌اتوماسیون برق مبارکه ،‌تکمیل خطوط نورد سرد ،‌بازسازی و افزایش ظرفیت نورد گرم در مبارکه‌ و همچنین طرح عظیم فولاد سازی هرمزگان ،گازرسانی مس سرچشمه و ... است.

به گفته معاون وزیر صنایع و معادن بسیاری از این کارخانه ها در مرحله تولید آزمایشی قرار دارند و در انتظار افتتاح به سر می برند. وی همچنین یادآور شد: سال گذشته نیز 8 کارخانه در این حوزه ها وارد مدار تولید شد که ثمره آن رشد تولید مواد معدنی و صنایع معدنی از سال جدید است .

پلارک درباره میزان سرمایه گذاری در آن تعداد طرح گفت: با راه اندازی پروژه هایی همچون تجهیز گل گهر2و 4،‌بازسازی کوره شماره یک ذوب آهن ،‌افتتاح ورق خودرو چهار محال و بختیاری،‌گندله سازی گل گهر و... 770 میلیارد تومان سرمایه جذب این بخش شد.

به گفته وی ، ‌با راه اندازی این طرحها ،‌ زیر ساختهای لازم برای تامین مواد اولیه و نیز تولید محصول نهایی در بخشهای معدن و صنایع معدنی فراهم شد.

کد مطلب 1283834

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