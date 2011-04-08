آملی ها رتبه سوم دریافت کنندگان سهام عدالت مازندران هستند

لیلا رودباری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این تعداد براساس اولویت‌های در نظر گرفته شده به ترتیب خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره)، بهزیستی، بسیجیان فاقد شغل، بازنشستگان کشوری و لشکری، روستاییان، کارمندان دستگاه های اجرایی و فرهنگیان بودند.

وی با بیان اینکه از 208 هزار و530 شهروند آملی تاکنون حدود 99 هزار شهروند این شهرستان موفق به دریافت سود سهام خود در یک مرحله و برخی ها در دو مرحله شدند، تصریح کرد: تا کنون حدود 36 میلیارد و782 میلیون ریال سود سهام عدالت به اساس اولویت‌های در نظر گرفته شده شامل خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره)، بهزیستی، بسیجیان فاقد شغل، بازنشستگان کشوری و لشکری، روستاییان، کارمندان دستگاه های اجرایی و فرهنگیان بودند، پرداخت شد.

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت آمل اضافه کرد: خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره)، بهزیستی، بسیجیان فاقد شغل تاکنون در دو مرحله سودهای 400 و800 هزار ریالی خود را که مربوط به سالهای 85 و86 بوده دریافت کردند.

رودباری، با بیان اینکه در اواخر سال گذشته برگهای سهام رانندگان تاکسی در شهرستان آمل توزیع شد، ادامه داد: تاکنون دو هزار و14 راننده تاکسی در آمل برگه های سهام عدالت خود را دریافت کردند که سود سهام آنان در سال های آینده پرداخت خواهد شد.

وی اضافه کرد: بر اساس برنامه قرار است امسال کارگران فصلی و ساختمانی شناسایی و سهامدار شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت شوند.

مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت شهرستان آمل گفت: تاکنون 208هزار و530 شهروند آملی موفق به عضویت در شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت شدند.

رودباری، دستیابی به این نتیجه را حاصل تلاش همه نهادهای مسئول شهرستانی و دهیاران و شوراهای اسلامی روستاها دانست.

وی اضافه کرد: پرداخت سود سهام عدالت در گروه انجام مراحل کامل ثبت نام است و افرادی که در این مورد عقب مانده اند باید هرچه سریعترنسبت به تکمیل مدارک خود اقدام کنند.

شهرستان آمل حدود 370 هزار نفرجمعیت دارد.