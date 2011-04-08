سید جلال یحیی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: تاخیر و تعلل دولت در تشکیل وزارت ورزش یک تخلف قانونی است و این مورد را از طریق رئیس مجلس به صورت شفاهی و کتبی به رئیس جمهور تذکر داده ایم.

وی تصریح کرد: متاسفانه در روزهای اخیر چنین عنوان شده که فرصت سه ماهه دولت برای معرفی وزیر ورزش و جوانان رو به اتمام است در حالی که از ابتدا زمانی برای این کار مشخص نشده بود و دولت تنها در مدت سه ماه موظف بود سرپرست این وزارتخانه را معرفی کند تا پس از آن همان فرد یا شخص دیگری را به مجلس پیشنهاد نماید در حالیکه چنین اتفاقی با گذشت حدود سه ماه هنوز اتفاق نیفتاده و این در واقع سرپیچی از اجرای قانون است و یک تخلف آشکار محسوب می شود.

وی یادآور شد: من در صحبتی که با آقای لاریجانی داشتم به ایشان اعلام کردم آیا شما در نامه خود به رئیس جمهور مهلتی را برای تشکیل وزارت ورزش مشخص کرده بودید که ایشان عنوان کردند که زمانی برای اجرای قانون تعیین نشده بود و باید تاکنون قانونی که در مجلس تصویب شده از سوی دولت اجرا می شد.

یحیی زاده تصریح کرد: مجلس به عنوان یک نهاد نظارتی تذکرهای لازم را به دولت داده است و در صورتی که این بی توجهی ها به تشکیل وزارت ورزش و جوانان ادامه یابد مجلس حتی می تواند رئیس جمهور را به مجلس فرا بخواند و از او در مورد اجرا نشدن قانون توضیح بخواهد.

عضو هیئت رئیسه فراکسیون ورزش تصریح کرد: با اجرا نشدن قانون وزارت ورزش و جوانان عملا سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان وجود قانونی ندارند و حتی در کمیسیون فرهنگی، سازمان برنامه و بودجه و کمیسیون تلفیق تاکید شده که هر کجا نامی از این دو سازمان آورده شده، حذف و وزارت ورزش و جوانان جایگزین آن شود.

وی در خصوص اینکه گفته می شود با توجه به اجرا نشدن قانون وزارت ورزش، رئیس سازمان تربیت بدنی نیز از اختیارات قانونی و حتی حق امضا نیز برای اداره این سازمان برخوردار نیست، تاکید کرد: با توجه به اینکه این قانون در صحن علنی مجلس تصویب شده و نمایندگان مردم به آن رای اعتماد داده اند این قانون باید اجرا شود و در شرایط فعلی حتی وجود سازمان تربیت بدنی قانونی نیست و حق امضا که سهل است بلکه آب و گاز سازمان تربیت بدنی هم قطع می شود!

یحیی زاده تصریح کرد: امیدوارم دولت در آغاز سال جدید بیش از این در مقابل اجرای قانون وزارت ورزش و جوانان مقاومت نکند و هر چه زودتر وزیر پیشنهادی خود را به مجلس معرفی کند چرا که ادامه این وضعیت بلاتکلیف به نفع ورزش کشور نیست.

وی در پاسخ به این سئوال که به نظر می رسد دولت موافق اجرای قانون وزارت ورزش و جوانان نیست، اظهار داشت: به هر حال دولت چاره ای جز اجرای قانون ندارد چرا که قانون فصل الخطاب است و دولت موظف است مطیع و منقاد قانون باشد.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه این کمیسیون نیز در ابتدا با ادغام دو سازمان ملی جوانان و تربیت بدنی موافق نبود، تصریح کرد: در ابتدا نیز ما نمی خواستیم این دو سازمان با یکدیگر ادغام شود و اساسا تنها تاسیس وزارت ورزش را مد نظر داشتیم اما زمانی که این طرح در مجلس تصویب شد و نمایندگان مجلس خواستار ادغام این دو سازمان با یکدیگر شدند ما هم آن را پذیرفتیم و می پذیریم که باید تصمیم نمایندگان مجلس و قانون تصویب شده اجرا شود.

یحیی زاده با بیان اینکه وضعیت اخیر فدراسیون های ورزشی به وضوح ضرورت تشکیل وزارت ورزش و جوانان را نشان می دهد اظهار داشت: وضعیتی که امروز فدراسیون تیراندازی دارد و اخبار دلسرد کننده ای که از برخی فدراسیون های دیگر به گوش می رسد نشان می دهد که تشکیل وزارت ورزش باید در اولویت کار دولت قرار بگیرد و مجلس نیز دقیقا به خاطر همین نیاز و مشکلات بود که چنین طرحی را مطرح کرد.

وی یادآور شد: من امیدوارم دولت هر چه زودتر در این زمینه اقدام عملی انجام دهد چرا که ورزش کشور سال مهم و حساسی را پیش رو دارد و باید خود را برای کسب سهمیه المپیک آماده کند و اگر زمان را از دست بدهیم مطمئن باشید هر اندازه که سال 89 با کسب مدال های رنگارنگ از بازیهای آسیایی برای ورزش ایران یک سال طلایی بود سال 90 می تواند سال ناکامی و شکست ورزش ایران باشد.

یحیی زاده در بخش پایانی سخنان خود مورد کناره گیری اش از ریاست فراکسیون ورزش مجلس و پذیرفته شدن این استعفا از سوی هیئت رئیسه یادآور شد: بنده در بهمن ماه سال گذشته از ریاست فراکسیون ورزش کناره گیری کردم ولی هنوز بحث پذیرفته شدن این استعفا وجود دارد و پاسخ روشنی در این زمینه دریافت نکرده ام .

وی ادامه داد: البته با توجه به شناخت و اطلاعاتی که از ورزش کشور دارم هر زمان که لازم بدانم به عنوان وکیل مردم پیرامون مسائل روز ورزش کشور اظهار نظر خواهم کرد و از بازگو کردن هیچ موضوعی که حتی شاید به مذاق برخی آقایان هم خوش نیاید کوتاهی نخواهم کرد.