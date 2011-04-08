دو آسیایی در هیئت داوری جشنواره فیلم کن

به گزارش خبرنگار مهر، به نقل از هالیوود نیوز لی چانگ-دونگ و بونگ جوون-‌هو دو فیلمساز اهل کره جنوبی به عنوان ریاست هیئت داوران هفته منتقدان و بخش دوربین طلایی شصت ‌و چهارمین جشنواره فیلم "کن" انتخاب شده‌اند.

لی چانگ دونگ که مدتی وزیر فرهنگ و گردشگری کره جنوبی بوده، فیلم سینمایی "آفتاب مخفی" را ساخته است. بونگ جون‌ هو دیگر فیلمساز کره‌ای سازنده "میزبان" است. شصت ‌و چهارمین دوره جشنواره فیلم کن 11 می با نمایش فیلم "نیمه‌شب در پاریس" به کارگردانی وودی آلن آغاز می‌شود، این فستیوال تا 22 می ادامه دارد.