عباس ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهرضمن بیان این مطلب افزود: پس از نهایی شدن قرارداد کارلوس کیروش با فدراسیون فوتبال، این روزها با برگزاری جلسات مختلف با ایشان درحال بررسی خواسته ها و ملزومات شروع کارهستیم و در این زمینه به پیشرفت های خوبی دست یافته ایم.

وی در مورد برگزاری دیدارهای تدارکاتی مناسب برای تیم ملی اظهار داشت: کمیته روابط بین الملل آمادگی لازم برای برگزاری دیدارهای تدارکاتی مورد نظر کادر فنی را دارد و در این زمینه منتظر برنامه های سرمربی تیم ملی هستیم تا متناسب با خواسته های کادر فنی مذاکرات خود را آغاز کنیم.

سرپرست تیم ملی با بیان اینکه هیچگونه مشکلی برای برگزاری دیدارهای تدارکاتی مقابل تیم های مطرح و صاحب نام فوتبال دنیا وجود ندارد و در صورت نیاز فدراسیون فوتبال شرایط برگزاری این دیدارها را فراهم خواهد کرد، یادآور شد: فدراسیون فوتبال با برگزاری دیدار مقابل برزیل پیش از جام ملت های آسیا نشان داد که مشکلی برای برگزاری دیدارهای بزرگ ندارد و در صورتی که سرمربی تیم ملی نیاز بداند شرایط برگزاری این بازیها در ایران یا خارج از کشور را مهیا خواهیم کرد.

ترابیان در پایان درخصوص حضور همزمان در چند مسئولیت فدراسیون فوتبال و تیم ملی یادآور شد: مسئولیت فعلی ام به عنوان مدیر یا سرپرست تیم ملی موقتی خواهد بود و پس از آنکه امور جاری تیم ملی روی روال عادی بیفتند قطعا فرد دیگری عهده دار این مسئولیت خواهد شد.

وی یادآور شد: آقای کیروش اعتماد خاصی به بنده دارند و این مسئله به سرعت در تسهیل کارها کمک شایانی می کند ولی با توجه به سایر مسئولیت ها و مشغله ای که در فدراسیون فوتبال دارم، نمی توانم همزمان مسئولیت سرپرستی تیم ملی را نیز برعهده داشته باشم و بزودی فرد دیگری برای این امر انتخاب خواهد شد.