دولت برای اشتغالزایی و سرمایه گذاری در کرمانشاه تلاش می کند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، مصطفی محمد نجار وزیر کشور در حاشیه بازدید از پروژه های عمرانی شهر کرمانشاه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به سال جهاد اقتصادی اظهار داشت: همه آحاد مردم باید با جدیت در جهت پیشرفت، آبادانی و سربلندی بیش از پیش کشور همانطور که در سال همت مضاعف و کار مضاعف این امر محقق شد، تلاش کنند.

وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در جهت عمران و آبادانی استان کرمانشاه گفت: در مجموع در دو سفر قبلی هیئت دولت به این استان 362 مصوبه به تصویب رسیده که مصوبات دور اول 98 درصد و دور دوم بیش از 80 درصد اجرایی شده است .

نجار با بیان اینکه در این سفر 28 پروژه با هزینه ای بالغ بر 328 میلیارد تومان به بهره برداری رسید، گفت: در آینده نزدیک در جشنواره صنعتی استان پنج طرح صنعتی بزرگ با هزینه ای بالغ بر 580 میلیارد تومان افتتاح و به بهره برداری خواهد رسید .

وی با اشاره به استعدادها ، ظرفیت های موجود در استان کرمانشاه تاکید کرد: دولت تلاش های بسیاری در جهت اشتغالزایی و سرمایه گذاری در بخش های مختلف استان کرمانشاه انجام داده است .

وزیر کشورهمچنین با اشاره به کاهش نرخ بیکاری و افزایش اشتغالزایی در استان کرمانشاه به ظرفیت های موجود در این استان در بخش مرزی اشاره و بر توسعه آنها تأکید کرد .