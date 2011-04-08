به گزارش خبرنگار مهر، در شرایطی که مذاکرات نهایی حسین هدایتی با مسئولان باشگاه تراکتورسازی برای خرید این تیم صورت گرفته، قرار است روز شنبه هفته پیش‌رو مالک باشگاه استیل آذین در نشستی با استاندار آذربایجان شرقی توافق نهایی در مورد این انتقال را برگزار کند و قرارداد به امضا برسد.

براساس توافق ابتدایی قرار است تیم فوتبال تراکتورسازی پس از آنکه به مالکیت حسین هدایتی درآمد در تبریز بماند و کادر مدیریتی و فنی این تیم نیز حفظ شود. حسین هدایتی قصد دارد با خرید تیم فوتبال تراکتروسازی از پتانسیل تماشاگران پرتعداد این تیم استفاده کند.

در صورتیکه حسین هدایتی باشگاه تراکتورسازی تبریز را خریداری کند قصد دارد استیل آذین را به یکی از شهرستانهای مستعد هدیه کند تا این تیم تهرانی نیز پس از تیم های پاس، پیکان، راه آهن ، و صبا به یکی از شهرستان ها منتقل شود.