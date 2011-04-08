به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، مراسم بزرگداشت شهید امیرسپهبد علی صیاد شیرازی، با حضور کارکنان لشکر 92 زرهی خوزستان یکشنبه بیست و یکم فروردین ماه جاری در شهرستان اهواز برگزار می شود.

سخنرانی آیت‌الله سید علی شفیعی، نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری و اجرای مداحی توسط یاسین ملاپور، برنامه های این بزرگداشت را تشکیل می دهد.



برگزاری دعای کمیل، حضور کارکنان لشکر 92 زرهی خوزستان در نماز جمعه، برگزاری همایش پیاده روی برنامه های دیگر یادواره شهید امیرسپهبد علی صیاد شیرازی است.



برنامه های آئین بزرگداشت و یادواره شهید صیاد شیرازی که از سوی روابط عمومی لشکر 92 زرهی خوزستان اجرا می‌شود، ساعت 11 و 30 دقیقه در مسجد امیرالمؤمنین (ع) اهواز آغاز خواهند شد.



امیر سپهبد علی صیاد شیرازی در تاریخ 21 فروردین سال 1378 به دست عوامل مزدور منافقین در مقابل منزل خود در تهران به شهادت رسید.



شهید صیاد شیرازی در سال 1323، در شهرستان درگز دیده به جهان گشود و در سال ۱۳۴۰ برای ادامه تحصیل به تهران آمد و سال ششم متوسطه را در تهران گذراند و در سال ۱۳۴۲ موفق به اخذ دیپلم شد.

در سال ۱۳۴۳ در کنکور دانشکده افسری شرکت کرد و پذیرفته شد و سرانجام در مهرماه ۱۳۴۶ در رسته توپخانه دانش آموخته شد و با درجه ستوان دومی وارد ارتش شد.